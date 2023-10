"Absolute Wunschlösung": Geraerts soll Schalke 04 retten

Der FC Schalke 04 befindet sich sportlich weiterhin im freien Fall. Diesen soll nun Karel Geraerts als Nachfolger von Thomas Reis und Interimstrainer Matthias Kreutzer stoppen.

Nach dem 1:2 gegen Hertha BSC bleibt der FC Schalke 04 auch in der Länderspielpause auf Platz 16 - und damit auf dem Relegationsrang - der 2. Bundesliga stehen. Bis zur nächsten Gelegenheit, diese besorgniserregende Entwicklung der Königsblauen zu stoppen, vergehen nun ein paar Tage, ehe das Gastspiel in Karlsruhe wartet. Der KSC steht mit nur zwei Punkten mehr ausgetstattet ebenfalls im unteren Bereich des Klassements.

Den Retter vor der 3. Liga stellten die Knappen am Montag vor. Es ist der hierzulande weitgehend unbekannte Trainer Karel Geraerts. Der Belgier war zuletzt in leitender Funktion bei Union Saint-Gilloise tätig.

Erfolge bei St. Gilloise

Mit ihm als Co-Trainer mischte der Klub als Aufsteiger in der Saison 2021/22 die Liga auf (Erster nach der Hauptrunde, Zweiter in den Meister-Play-offs, Europa-League-Qualifikation), im Sommer 2022 übernahm der 41-Jährige das Amt des Cheftrainers, führte die Mannschaft auf Rang drei der Abschlusstabelle. In der vergangenen Saison wurde Geraerts in seinem Heimatland zum "Trainer des Jahres 2022/23" gewählt.

Trotz eines unbefristeten Vertrags trennten sich die Wege jedoch aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen, nun holt Schalke Geraerts ablösefrei nach Deutschland. Bereits am Sonntagabend hat der 41-Jährige einen Vertrag bei Königsblau unterschrieben, das Arbeitspapier besitzt bis zum 30. Juni 2025 Gültigkeit.

Knäbel: "Absolute Wunschlösung"

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Karel Geraerts unsere absolute Wunschlösung für Schalke 04 gewinnen konnten", wird Peter Knäbel, Mitglied des Vorstands und verantwortlich für den Bereich Sport, in einer Pressemitteilung zitiert. "In den vergangenen zwei Wochen haben André und ich intensiv daran gearbeitet, den passenden Trainer für das gesuchte Profil zu finden."

Sportdirektor André Hechelmann zeigte sich besonders von der "perfekten" Vorbereitung Geraerts angetan: "Er hat uns Analysen präsentiert, wie er fußballerisch Lösungen sucht und findet. Er hat einen klaren Spielansatz, sein Stil ist intensiv, zielgerichtet, effizient."

"Zuallererst möchte ich mich bei Peter Knäbel und André Hechelmann für das Vertrauen bedanken", sagte Geraerts. "Es hat großen Spaß gemacht, mit zwei Fußballern über Lösungen, Ideen und Vorstellungen zu sprechen, wie wir Schalke 04 wieder zurück in die Erfolgsspur bringen." Geraerts wird zunächst mit dem bestehenden Trainer-Staff arbeiten, Hechelmann kündigte allerdings "zeitnah" die Verpflichtung eines weiteren Assistenten an. Zudem werden die S0-Bosse in den kommen Monaten schauen, "ob für unseren Weg weitere Veränderungen im Staff notwendig sind."

Erstes Training am Mittwoch - Debüt beim Testspiel gegen Almelo möglich

Am Mittwoch wird Geraerts erstmals das Schalker Training leiten. Damit könnte er sein Debüt auf der Schalker Trainerbank dann bereits einen Tag später feiern: Am Donnerstag treffen die Knappen in einem Testspiel gegen den niederländischen Erstligisten Heracles Almelo an. Anpfiff ist um 13 Uhr.