"Absolute Toppartie" bei U20-EM: Österreich mit unerwartetem Auftaktsieg gegen Kroatien

Im Auftaktspiel der U20-Europameisterschaft konnten Österreichs Junioren im slowenischen Celje einen unerwarteten 27:23 (15:10)-Sieg gegen Kroatien einfahren. Bereits am heutigen Donnerstagnachmittag (11. Juli, 16.40 Uhr) steht das zweite Vorrundenspiel gegen Montenegro auf dem Programm.

Von Spielbeginn an agierte die österreichische U20-Auswahl hoch konzentriert, stellte eine starke Deckung und spielte die Angriffe geduldig aus. In der 21. Minute setzte sich die Mannschaft schließlich erstmals mit drei Toren auf 11:8 ab und konnte die Führung dank einer knapp siebenminütigen Phase ohne Gegentor bis zur Pause sogar auf 15:10 ausbauen. Das war vor allem Torwart Leon Bergmann zu verdanken, der insgesamt 13 Bälle parierte und so eine Fangquote von 37% vorweisen konnte.

Kroatien, im Vorjahr Dritter bei der U19-WM, warf nach dem Seitenwechsel alles hinein, um das Ergebnis zu drehen, konnte die Österreicher im Angriff allerdings nicht stoppen. Bis auf drei Tore kamen die Kroaten Mitte der zweiten Halbzeit heran, mehr war für den Medaillenkandidaten jedoch nicht drin. Österreich setzte sich in der Schlussphase erneut auf 25:20 ab und spielte den Sieg bis zum 27:23-Endstand souverän herunter.

"Wir haben eine richtig gute Deckung gestellt, hatten sehr gute Torhüter dahinter. Die Burschen haben alles reingehauen, was sie hatten. Es war eine absolute Toppartie. Jetzt gilt es rasch zu regenerieren. Die Freude hat genau fünf Minuten angehalten. Jetzt gilt es morgen Montenegro zu schlagen und uns gut darauf vorzubereiten", freut sich Trainer Michael Draca und legt den Blick direkt auf die nächste Aufgabe. Am heutigen Donnerstagnachmittag (11. Juli, 16.40 Uhr) spielt Österreich im zweiten Turnierspiel gegen Montenegro.

Alles in eigener Hand

Dank des für die Österreicher unerwarteten Auftakterfolgs hat man den Einzug in die Hauptrunde in eigener Hand. Dafür braucht es am besten noch zwei weitere Siege über Montenegro und Nordmazedonien, um als Gruppensieger sämtlichen Rechenspielchen aus dem Weg zu gehen. In diesem neuen Turniermodus ziehen nur die sechs Gruppenbesten und die zwei bestplatzierten Gruppenzweiten in die Hauptrunde ein.

Kroatien vs. Österreich 23:27 (10:15)

Österreich: Leon Bergmann (13 Paraden), Marko Bogojevic (1 Parade); Clemens Meleschnig (6), Felix Bernkop-Schnürch (4), Gabriel Kofler (4), Clemens Möstl (3), Bernhard Huber (3), Mats Rudnicki (3), Nicolas Paulnsteiner (2), Lennio Sgonc (1), Stefan Wuzella (1), Elmar Böhm, Thomas Nenadic, Paul Hofmann, Philip Wastl, Jonas Kofler