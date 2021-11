Lewis Hamilton treibt das WM-Duell mit Max Verstappen sportlich in die Extreme. An den Kommandoständen der Formel-1-Rivalen herrscht vor dem Aufbruch in die Wüste längst Eiszeit. Es wird gedroht und geschimpft.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff war "einfach nur wütend". imago images/PanoramiC