"Absolute Identifikationsfigur": Trimmel verlängert bei Union Berlin

Christopher Trimmel, seit 2014 in Diensten von Union Berlin, hat seinen im Sommer auslaufenden Vertrag verlängert.

Der 35-jährige Trimmel war im Sommer 2014 von Rapid Wien zu den Eisernen gewechselt und ist aktuell der dienstälteste Profi im Kader der Hauptstädter. Mit der Verlängerung geht der Österreicher bei Union in der kommenden Saison in sein zehntes Vertragsjahr. Passend dazu gab der Verein die Unterschrift um 10.28 Uhr bekannt, der Defensivmann trägt bekanntlich die Rückennummer 28.

Trimmel, der auf der defensiven rechten Außenbahn beheimatet ist und sich gerne ins Angriffsspiel einschaltet, blickt in seiner Zeit bei den Berlinern auf 152 Einsätze in der 2. Liga (zwei Tore) sowie 101 Partien in der Bundesliga zurück (drei Tore).

"Die letzten Jahre waren unglaublich emotional"

"Als ich vor mehr als acht Jahren nach Berlin gekommen bin, war das klare Ziel, irgendwann mit Union in die Bundesliga aufzusteigen und ich war überzeugt davon, mit Union etwas Großes zu erleben. Die letzten Jahre waren unglaublich emotional und für den Verein, aber auch für mich persönlich prägend. Ich freue mich sehr, das alles weiterhin mitzuerleben und mitzugestalten", sagte der Kapitän am Sonntag nach seiner Vertragsverlängerung.

Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball des 1. FC Union, fügt an: "Christopher kennt den Verein seit vielen Jahren, ist eine absolute Identifikationsfigur für Spieler und Fans. Seine sportlichen Leistungen sprechen für sich und wir freuen uns darüber, mit ihm eine gute Basis für seine weitere Union-Zukunft gefunden zu haben."