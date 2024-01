"Absolute Herzensangelegenheit": Marton Dardai spielt für Ungarn

Marton Dardai (21) lief zuletzt für die deutsche U-21-Nationalmannschaft auf. Beim Defensivmann stand aber auch die letzten Monate ein Verbandswechsel im Raum. Nun hat sich der Hertha-Profi entschieden - und zwar für Ungarn.

"Ich habe darüber noch nicht viel nachgedacht. Ich konzentriere mich jetzt auf die Spiele hier und was die Zukunft bringt, sehen wir dann", sagte Dardai noch Mitte November. Trotz altersmäßig herabgesetzter Regularien für ein "Festspielen" bei einer Nation, gelang es zuletzt etwa Salih Özcan, als deutscher U-21-Europameister von 2021 im Alter von 24 Jahren noch den Verband zu wechseln. Der BVB-Profi kommt seitdem auf 16 A-Einsätze für die Türkei.

Einen ähnlichen Weg geht nun auch Herthas Dardai, der sich am Montag für Ungarn entschieden hat. Ungarn ist das Heimatland seines Vaters und Trainers Pal, auch sein älterer Bruder Palko hatte sich bereits auf Ungarn festgelegt.

"Ich weiß, dass ich meine Karriere auch den deutschen Jugendnationalmannschaften zu verdanken habe, und dafür sage ich Danke!", schrieb Dardai auf Instagram und ließ weiter verlauten: "Die Entscheidung ist aber auch eine absolute Herzensangelegenheit, und deshalb freue ich mich unglaublich, in Zukunft für das Heimatland meiner Eltern aufzulaufen."

Ungarn trifft bei der EM auf Deutschland

Nach der U 16, U 17 und U 19 spielte Dardai zueletzt für die deutsche U 21. Dort kam der 21-Jährige achtmal zum Einsatz. Sein Debüt für eine A-Nationalmannschaft will er nun also für die Ungarn geben, die bei der Europameisterschaft 2024 in der Gruppe A auf Gastgeber Deutschland, Schottland und die Schweiz treffen.

Auf Vereinsebene steht Dardai seit 2011 bei Hertha BSC unter Vertrag, wo er aktuell in der 2. Bundesliga von Vater Pal trainiert wird. In seiner Vita stehen bisher 41 Begegnungen in der Bundesliga (ein Tor), 18 Spiele in der 2. Bundesliga sowie vier Spiele im DFB-Pokal. Mit Hertha BSC belegt der Defensivspieler aktuell den achten Tabellenplatz.