"Absolute Führungspersönlichkeit": Mainz 05 holt Guilavogui

Nun ist es offiziell: Josuha Guilavogui (33) schließt sich Mainz 05 an. Der FSV reagiert damit auf den nächsten Ausfall.

Der 1. FSV Mainz 05 hat auf den Ausfall von Andreas Hanche-Olsen reagiert und Josuha Guilavogui verpflichtet. Der in seiner Karriere vorwiegend auf der Sechs eingesetzte 33-Jährige soll in der Abwehr agieren. "Josuha ist gelernter Innenverteidiger, mit seiner Verpflichtung konnten wir auf die Verletzung von Andreas Hanche-Olsen reagieren", wird der Mainzer Sportdirektor Martin Schmidt in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Schmidt, der Guilavogui aus gemeinsamen Wolfsburger Zeiten kennt und laut dem Spieler den Kontakt hergestellt hatte, erklärte weiter, dass der siebenfache französische Nationalspieler "eine große Persönlichkeit" sei. Nicht nur auf dem Platz: "Er hat viele Jahre das Kapitänsamt innegehabt und Wolfsburg in der Bundesliga, Champions League und Europa League geführt, spricht viele Sprachen und ist dazu ein offener und herzlicher Mensch, der sicher in unserer Kabine und in Mainz schnell ankommen wird."

Einjahresvertrag plus Option

In Mainz hat Guilavogui, der nach Ende seines Vertrags beim VfL im Sommer ablösefrei war und zuvor Anfang 2022 ein halbes Jahr leihweise für Girondins Bordeaux gespielt hatte, einen Einjahresvertrag "mit einer Option für ein weiteres Jahr" unterzeichnet. kicker-Recherchen nach einem "L'Equipe"-Bericht hinsichtlich der Verpflichtung wurden also bestätigt.

Mainz-Coach Bo Svensson ist froh, den Bundesliga-erfahrenen Akteur (207 Spiele, neun Tore) verpflichtet zu haben, "der zudem ein herausragender Typ und absoluter Führungsspieler ist. Neben seinen sportlichen Qualitäten, die er über viele Jahre in der Bundesliga, aber auch international unter Beweis gestellt hat, ist er auch mit seiner Einsatzbereitschaft und seiner Leader-Mentalität eine Top-Ergänzung für unser Team, besonders in dieser schwierigen Phase." Mainz ist nach fünf Spieltagen mit nur einem Punkt Tabellenletzter.

"Wir haben ähnliche Vorstellungen von Fußball und davon, was ich dem Team geben kann", sagt Guilavogui über Svensson. "Ich liebe es zu verteidigen, und dafür bin ich gekommen. Jetzt will ich mich über das Mannschaftstraining so schnell wie möglich ins Team arbeiten und mit meiner Erfahrung helfen."