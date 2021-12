"Absolute Ehre": Lex über die Binde - und Trikots unterm Baum

Nach zuvor zwei Niederlagen ist 1860 München in Dortmund in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Stefan Lex hofft als neuer Löwen-Kapitän auf einen nachhaltigen "Hallo-wach-Effekt".

Als Nachfolger des als Kapitän abgesetzten Sascha Mölders machte Lex bei seiner Premiere eine gute Figur. Mit Leistung ging der 32-Jährige voran, erzielte beim 2:0 in Dortmund sogar den wichtigen Führungstreffer. Sein neues Amt in der Mannschaft bezeichnet Lex im Interview auf "dfb.de" als "absolute Ehre".

"Schon als ich klein war, hatte mich mein Papa mit den zu den Heimspielen von 1860 genommen", erzählt Lex: "An Weihnachten habe ich fast jedes Jahr das neueste Löwen-Trikot geschenkt bekommen." Die Binde am Arm ändere für den Routinier aber nichts groß. "Ich habe auch vorher schon versucht, Verantwortung im und für das Team zu übernehmen", stellt Lex klar.

Vor allem Erleichterung habe bei der ganzen Mannschaft nach einer turbulenten Woche vorgeherrscht. "Die war schon deutlich spürbar. Es war wichtig, nach dem 1:3 gegen Mannheim und dem 2:5 gegen Tabellenführer Magdeburg ein anderes Gesicht zu zeigen", so Lex: "Die Woche vor dem Spiel in Dortmund war in der Tat turbulent. Wir haben uns aber nur auf das konzentriert, was wir beeinflussen konnten: unsere Leistungen im Training und auch beim Spiel in Dortmund."

Neue Herangehensweise

Geholfen habe auch die veränderte Herangehensweise, den Gegner "nicht mehr ganz so früh unter Druck" zu setzen. "Mit der neuen Anordnung hatten wir dann mehr Spieler hinter dem Ball, wodurch der Gegner seltener eine Lücke gefunden hat." Prompt spielte 1860 zu null. Vielleicht habe die deutliche Schlappe gegen Magdeburg einen "Hallo-wach-Effekt" gehabt. "Unser nächster Schritt muss es jetzt sein, noch konstanter zu werden", fordert Lex.

Am kommenden Montag (19 Uhr, LIVE! bei kicker) wartet das Auswärtsspiel beim Vorletzten in Würzburg. "Ich rechne mit einem heißen Kampf", sagt Lex: "Die Kickers werden alles dafür tun, um den Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze zu verkürzen. Erfahrungsgemäß ist der Platz in Würzburg - wie auch bei vielen anderen Vereinen - zu dieser Jahreszeit schwer zu bespielen. Daher wird es sehr intensiv zugehen."

Der Matchplan liege bereit - und unterscheide sich kaum von dem am vergangenen Wochenende. "Das Spiel in Dortmund war schon einmal ein Vorgeschmack, wie es geht. Auch in Würzburg müssen wir kompromisslos mit großem Einsatz und Leidenschaft dagegenhalten. Wenn wir dort nachlegen können, wäre es definitiv eine schöne Art und Weise, sich in die Weihnachtspause zu verabschieden." Lex und seine Sechziger hätten dann 29 Punkte auf dem Konto - nur fünf weniger als zum gleichen Zeitpunkt in der Vorsaison.