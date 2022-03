"Absolut unverhältnismäßig": VfB-Ordner prügeln auf Gladbach-Fans ein

Am Ende des Spiels Stuttgart gegen Gladbach (3:2) ist es zu gewaltsamen Szenen zwischen VfB-Ordnern und Borussia-Fans gekommen. Die "Fanhilfe Mönchengladbach" will die Betroffenen bei etwaigen Strafanzeigen unterstützen, der VfB die Vorgänge in Ruhe aufklären.

In Stuttgart ist es zu unschönen Szenen gekommen. imago/Eibner