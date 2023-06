"Absolut überzeugt": Ulm verlängert mit Aufstiegstrainer Wörle

Nach dem Aufstieg in die Dritte Liga hat der SSV Ulm 1846 den Vertrag mit Erfolgstrainer Thomas Wörle verlängert. Dieser richtete den Blick sogleich auf die neuen Herausforderungen.

Steht auch in der kommenden Saison an der Ulmer Seitenlinie: Thomas Wörle. IMAGO/Martin Hoffmann

Nach dem erfolgreichen Aufstieg in die 3. Liga hat der SSV Ulm 1846 Fußball den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Cheftrainer Thomas Wörle bis 2025 verlängert. In der finalen Saisonphase hatten sich der 41-Jährige und der SSV noch darauf verständigt, die Gespräche ruhen zu lassen, um sich voll auf das Aufstiegsrennen zu konzentrieren. Am Donnerstag meldete der Verein nun aber Vollzug. Auch mit Wörles Co-Trainer Maximilian Knauer verlängerte der SSV um weitere zwei Jahre.

Erfolge mit den Bayern-Frauen

Wörle, der als Spieler unter anderem für den FC Augsburg und die SpVgg Greuther Fürth aktiv war, übernahm den SSV zur Saison 2021/22 in der Regionalliga Südwest. Für ihn war es die erste Trainerstation im Männerfußball. Zuvor hatte er neun Jahre lang die Frauen des FC Bayern betreut und dort zweimal die Meisterschaft sowie einmal den DFB-Pokal gewonnen.

In seiner ersten Saison in Ulm verpassten Wörle und sein Team als Zweiter nur knapp den Aufstieg. In der abgelaufenen Spielzeit führten die Ulmer trotz eines großen personellen Umbruchs die Liga dann fast ununterbrochen an und stiegen letztendlich verdient auf. Wörle kommt in seinen beiden Jahren in der Regionalliga daher auf durchschnittlich 2,12 Punkte pro Spiel.

"Herausforderungen bodenständig, aber ambitioniert angehen"

"Wir sind sehr froh, dass wir den Vertrag mit Thomas Wörle verlängern konnten und die gemeinsame Zusammenarbeit fortsetzen können. Die vergangenen beiden Jahre haben gezeigt, dass die Entwicklung in die richtige Richtung geht. Wir fühlen uns bestätigt, vor zwei Jahren eine mutige Entscheidung getroffen zu haben, sowohl sportlich als auch menschlich sind wir von Tom absolut überzeugt, er hat einen sehr großen Anteil am Erfolg unseres Vereins", freut sich SSV-Geschäftsführer über die Verlängerung mit seinem Erfolgstrainer.

Wörle dankte den Ulmer Verantwortlichen für das in ihn gesetzte Vertrauen und lenkt den Blick sogleich auf die kommenden Aufgaben: "Mit dem Aufstieg in die 3. Liga warten nun die nächsten großen Herausforderungen auf uns, die wir bodenständig, aber ambitioniert und vor allem gemeinsam im Team angehen werden. Ich blicke mit großer Vorfreude und hochmotiviert auf die neue Saison, speziell auf die Spiele im Donaustadion vor unseren großartigen Fans!"