"Absolut sinnvoll": VfB gibt Beyaz in die Heimat ab

Der VfB Stuttgart hat einen Abnehmer für Ömer Beyaz gefunden. Der Mittelfeldspieler wechselt zurück in die türkische Heimat.

Der VfB Stuttgart ist dem Ziel, den Kader vor der neuen Saison auszudünnen, einen weiteren Schritt nähergekommen. Am Dienstag vermeldete der Fast-Absteiger der Vorsaison, dass Ömer Beyaz für eine Saison an den türkischen Erstligisten Hatayspor aus der Stadt Antakya ausgeliehen wird. Der Klub hat sich nach eigenen Angaben für 2024 zudem eine Kaufoption gesichert.

Dass der 19 Jahre junge Mittelfeldspieler unter Trainer Sebastian Hoeneß keine Zukunft mehr hat, hatte sich schon Mitte Juli abgezeichnet, als er zusammen mit Wahid Fagir (inzwischen an Zweitligist SV Elversberg verliehen) und Gil Dias (noch ohne Abnehmer) zu den Spielern gehörte, die nicht mit ins Trainingslager nach Österreich reisen durfte.

Im Sommer 2021 hatte der VfB Beyaz als türkischen U-21-Nationalspieler und Teil der Profimannschaft von Fenerbahce verpflichtet. Der damalige Sportdirektor Sven Mislintat hatte ihn als "außergewöhnliches Talent" angepriesen, das "in seinem Jahrgang zu den begehrtesten Spielern in ganz Europa" zähle. Doch diese Erwartungen konnte Beyaz in Stuttgart nicht erfüllen.

"Aussicht auf regelmäßige Einsatzzeiten" bei Hatayspor

In seiner Premierensaison war er trotz zahlreicher Kaderplätze nur zu fünf Pflichtspieleinsätzen - alle als Joker - gekommen, anschließend an Zweitligist 1. FC Magdeburg verliehen, aber nach einem frustrierenden Halbjahr vorzeitig zurückgeholt worden. In der restlichen Saison 2022/23 spielte er in Stuttgart nicht einmal mehr eine Nebenrolle.

"Für Ömer ist dieser Schritt absolut sinnvoll", sagt VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth deshalb. "Bei Hatayspor in der SüperLig hat er die Aussicht auf regelmäßige Einsatzzeiten, was in seinem Alter besonders wichtig ist. Wir wünschen ihm und seinem neuen Klub eine erfolgreiche Saison."

Aus der vergangenen Spielzeit hatte sich Hatayspor im Februar infolge der Erdbebenkatastrophe vorzeitig zurückgezogen, hatte aber die Garantie erhalten, 2023/24 erneut erstklassig spielen zu dürfen.