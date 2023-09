"Absolut erbärmlich": Kritikwelle an PC-Version von NBA 2K24 nimmt kein Ende

Die PC-Version von NBA 2K24 kommt im Vergleich zu den Konsolen-Varianten deutlich abgespeckt daher. Bei Steam stürzen die Bewertungen daher ins Bodenlose, die Community kocht. Zu Recht?

"Äußerst negativ" sind die zwei Worte, die Besuchern der Steam-Seite von NBA 2K24 in rot entgegenspringen. In Zahlen bedeutet das drei Tage nach Release: Von circa 2.500 Rezensionen sind lediglich 9 Prozent nicht negativ. Grund dafür: Die groß angekündigten neuen Features des Spiels sind Next-Gen-exklusiv. Nur die Ableger für PlayStation 5 und Xbox X|S erhalten etwa ProPLAY, das für besonders realistisches Gameplay sorgen soll, oder die neueste Iteration von The City, in der sich der beliebte Karrieremodus abspielt.

"Über 100 Dollar" für eine "Old-Gen-Version"?

In einer der zahlreichen negativen Bewertungen zählt ein enttäuschter Spieler seine Beobachtungen auf, was der PC-Community entginge. Es gebe beispielsweise "keine Storyline in MyCAREER". Zudem habe sich auch am Builder und Badge-System nichts verändert. Von einer "Old-Gen-Version für den PC" ist daher die Rede, auch wenn MyLeague und Grafik Verbesserungen erfahren haben.

Die Kritik an dem Spiel fällt in den Bewertungen entsprechend scharf aus. "Es ist absolut erbärmlich, dass ihr bis zu über 100 Dollar von Verbrauchern für ein Spiel verlangt, in das keinerlei Mühe geflossen ist", richtet ein weiterer User das Wort dramatisch an 2K Games und resümiert: "Mit der Menge an Änderungen, die es zwischen den Spielen gegeben hat, könnten sie jede Woche ein neues 2K veröffentlichen."

2K Games kommuniziert offen, aber nicht deutlich genug

Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass 2K Games, das gegenüber kicker eSport kein offizielles Statement abgab, die fehlenden Features der PC-Version von vornherein durchklingen ließ. Bereits im Zuge des Announcement-Trailers wurde klar, dass Crossplay und Co. nur auf Next-Gen-Hardware geliefert werden würden, beschränkten sich die Versprechen doch explizit auf "Next Gen" oder "Playstation 5 und Xbox Series X|S". Kurzzeitig gab es im NBA-2K-Reddit-Forum im Vorfeld deshalb gar Boykott-Aufrufe der PC-Community.

Auch im Zuge der weiteren detaillierteren Ankündigungen von einzelnen Aspekten des Spiels war auf der Website des Entwicklers stets nur von Next-Gen-Konsolen die Rede. "Folge deinem NBA-Traum in den kurvigen Straßen und an den wunderschönen Küsten von The City, verfügbar auf PlayStation 5 und Xbox X|S", heißt es etwa im "Courtside Report", dem Deep Dive zu The City. Dasselbe in den zugehörigen Trailern, beispielsweise zum Gameplay, in denen stets in den ersten Augenblicken eine Einblendung darüber aufklärt, auf welchen Endgeräten die jeweiligen Funktionen geplant sind.

Entscheidendes Versäumnis beim Entwickler

Eine proaktive und eindeutige Aussage, dass eine Plattform wie der PC gewisse Features nicht erhält, machte 2K Games jedoch in den diversen Deep Dives und Trailern nicht. Es wurde stets mit positiven Ankündigungen zu anderen Plattformen gearbeitet - Auch die Steam-Unterseite des Spiels ist mindestens irreführend, hinsichtlich MyCarrer und The City.

So scheint es nachvollziehbar, dass sich PC-Spieler echauffieren. Und auch die Aufregung über den Zustand von NBA 2K24 kommt nicht von Ungefähr. Einen Grund, der PC-Community die Next-Gen-Features vorzuenthalten, hat 2K nicht genannt - Im Gegensatz zur Absicht, entsprechende Updates nur auf den Top-Konsolen von Sony und Microsoft zu bringen. So macht der Entwickler keine optimale Figur, und eine in den letzten Jahren immer notwendigere Gaming-Regel bestätigt sich erneut: Vorsicht mit Vorbestellungen.