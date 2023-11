Während es beim Amateurfußball heißt "Abseits ist, wenn der Schiri pfeift", sorgen beim Profifußball verschiedene Regeln und technische Hilfsmittel wie der Videoassistent immer wieder für Verwirrung. Die Abseitsregel steht beim Fußball für Aufregung und hitzige Diskussionen. Laien tun sich erfahrungsgemäß mit der Abseitsregel besonders schwer. Wann wird Abseits abgepfiffen und was passiert eigentlich beim Abseits?

Abseits schnell erklärt:

Abseits liegt dann vor, wenn sich ein Spieler in der gegnerischen Spielfeldhälfte befindet und aktiv am Spiel teilnimmt (indem er einen Ball annimmt oder verteidigt), obwohl sich zwischen ihm und der Torlinie nicht mindestens zwei Spieler aus der gegnerischen Mannschaft befinden (also ein Spieler außer dem Torwart).

Ergo ist der Offensivspieler der Feldspieler, der am nächsten zum Tor positioniert ist. Entscheidend ist der Zeitpunkt, an welchem der Ball abgespielt wird.

Weitere Ausführungen

Ein Spieler befindet sich laut dem Regelbuch für Schiedsrichter erst dann im Abseits, wenn…

„er sich mit irgendeinem Teil des Kopfs, Rumpfs oder der Füße in der gegnerischen Hälfte (ohne die Mittellinie) befindet "

"er mit irgendeinem Teil des Kopfs, des Rumpfs oder der Füße der gegnerischen Torlinie näher ist als der Ball und der vorletzte Gegenspieler."

Der Zeitpunkt: Es zählt der Zeitpunkt der Ballabgabe (nicht, wann der Spieler den Ball annimmt), sodass er nach dem Pass des Balls nicht mehr aus der Abseitsposition herauslaufen kann.

Indem sich der Spieler passiv verhält, kann er die Abseitsposition entschärfen. Wenn allerdings der Mitspieler näher zum Tor steht als der (zuvor im Abseits stehende) Spieler und damit den Ball zurückspielt, kann dieser nicht mehr im Abseits stehen, unabhängig davon wie viele Gegenspieler sich noch vor ihm befinden. Bei Standardsituationen (Eckball, Abstoß oder Einwurf) können Spieler im Moment der Ballabgabe nicht im Abseits stehen.

Was ist das Ziel der Abseitsregelung?

Die Abseitsregel verhindert, dass Offensivspieler einfach hinter Defensivspielern auf lange Pässe warten und dann direkt in ein Tor verwandeln. Somit wird ein allmählicher Spielaufbau gewährleistet, indem sich die Spieler dribbelnd vorwärtsbewegen und sich gegenseitig Pässe zuspielen.

Was sind die Folgen einer Abseitssituation?

Wenn die Abseitsregel zur Anwendung kommt, darf die gegnerische Mannschaft einen indirekten Freistoß ausführen. Dieser erfolgt an der Stelle, an welcher der Spieler stand, als er das Abseits verursacht hat. Wenn die Abseitsstellung im gegnerischen Fünfmeterraum passierte, kann der Freistoß von jeder beliebigen Position im Torraum ausgeführt werden.