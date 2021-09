Abschlussschwäche bleibt das große Thema beim Aufsteiger

In drei seiner bisher sechs Bundesligaspiele blieb der VfL Bochum ohne eigenen Treffer. Soll es mit dem Klassenerhalt klappen, muss das Team von Thomas Reis dringend mehr Durchschlagskraft entwickeln.

Die beiden Top-Torjäger der Aufstiegssaison sind nicht am Start. Robert Zulj, inzwischen in die Emirate abgewandert, erzielte 15 Treffer für den VfL, ebenso viele wie Simon Zoller, der mit seinem Kreuzbandriss bis ins späte Frühjahr 2022 ausfällt.

Wer steht momentan für Tore beim VfL? An allen vier bisherigen Treffern war Zoller beteiligt, der bisher letzte am vierten Spieltag beim 1:3 gegen Hertha ging auf sein Konto. Seitdem blieb der VfL 211 Minuten ohne Erfolgserlebnis. Logisch, dass Thomas Reis mehr Durchschlagskraft anmahnt.

Keine Torgefahr trotz Offensivspieler

Aber: Woher soll die kommen? Gewiss, der Trainer ließ im Kampf gegen die Nullnummern seine Profis unter der Woche verstärkt den Torabschluss üben, aber so richtige Torjäger finden sich ohnehin nicht in Reihen des VfL. Zwar überzeugten zuletzt zum Beispiel die beiden offensiven Außen mit einer deutlichen Leistungssteigerung, doch richtige Torjäger sind weder Gerrit Holtmann, der in bisher 55 Bundesligaspielen vier Tore erzielte, noch Christopher Antwi-Adjei, für den ein einziger Treffer in 39 Bundesliga-Einsätzen zu Buche steht.

Beide allerdings sorgten mit ihrem Tempo und ihren Dribblings für mächtig Betrieb auf den Flügeln, doch vor dem Tor herrscht insgesamt tote Hose. Das gilt auch für Mittelstürmer Sebastian Polter, körperlich robust, aber eben auch keiner, der zuverlässig einnetzt. Bei seinem ersten Bochum-Einsatz traf der wuchtige Mittelstürmer am zweiten Spieltag, seitdem ging er vier Mal leer aus und ist überdies selten auffällig im Strafraum-Einsatz.

Zwar investiert Polter eine ganze Menge, stürzt sich in den Zweikampf, stört mit großem Aufwand den gegnerischen Aufbau; zum Abschluss kommt er aber herzlich selten, was nicht nur an fehlender Unterstützung liegt. "Er muss sich im Zentrum besser behaupten, den Körper dazu hat er ja. Er muss die Bälle besser festmachen", fordert Reis. Bleibt Bochum weiter so harmlos im gegnerischen Strafraum, dann wird der Traum vom Klassenerhalt in der Bundesliga ein Traum bleiben.

Während der OP vom Klassenerhalt geträumt! Simon Zoller

Dass ihn sein aktueller Klub, dem er so lange fehlen wird, auch in der Nacht beschäftigt, teilte übrigens Simon Zoller nun mit. Der hat nach seinem Kreuzbandriss mittlerweile seine Operation am linken Knie in der Kölner Mediapark Klinik hinter sich gebracht.

Unter sein Instagram-Foto aus dem Krankenhaus schrieb Zoller: "Während der OP vom Klassenerhalt geträumt! Was soll ich sagen? Nehme ich!!" Und verspricht quasi im Liegen: "Ab jetzt wird gearbeitet."

Realistisch betrachtet ist aber frühestens auf der Zielgeraden der Saison wieder mit dem giftigen Bochumer Angreifer zu rechnen.