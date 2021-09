Abschlussranking: So klar gewann Lewandowski seinen ersten Goldenen Schuh

Robert Lewandowski hat 2021 erstmals den Golden Shoe als bester Torjäger Europas gewonnen. Zwei ehemalige Seriensieger ließ der Weltfußballer vom FC Bayern klar hinter sich.

Seit Ende Mai steht der Sieger des Golden Shoe 2021 fest: Robert Lewandowski. Im von der European Sports Media (ESM) erstellten Ranking untermauerte der Stürmer des FC Bayern mit seinem 41. Tor - gleichzeitig neuer Bundesliga-Rekord - beim abschließenden 5:2 gegen den FC Augsburg seine internationale Spitzenstellung.

82 Punkte sammelte der Pole mit seiner Torausbeute und holte damit erstmals den europäischen Torjäger-Award. Er folgt auf Ciro Immobile (Lazio Rom), der letztes Jahr noch knapp vor "Lewy" gelegen hatte und diesmal auf 20 Tore für Lazio Rom kam (Platz 17).

Mit Lewandowski konnten nicht einmal Lionel Messi, der sich bereits sechsmal den Golden Shoe gesichert hat, und Cristiano Ronaldo, der viermal triumphierte, Schritt halten. Beide komplettieren das Podium, beide aber mit klarem Abstand zu Lewandowski. Messi wurde mit 30 Toren und damit 60 Punkten Zweiter vor CR7, der seine letzte Saison für Juventus Turin mit 29 Treffern beendete.

Dahinter folgen schon zwei weitere Bundesliga-Profis: André Silva - damals noch Frankfurter, nun Leipziger - erzielte am 34. Spieltag beim 3:1 gegen Freiburg seinen 28. Treffer (56 Punkte). Erling Haaland traf zum Abschluss doppelt beim Dortmunder 3:1 gegen Leverkusen und teilt sich so mit 27 Toren (54 Punkte) Rang 5 mit Kylian Mbappé von Paris St. Germain.

Von den Spielern aus den skandinavischen Ligen, die im Golden-Shoe-Ranking in seinen Anfangsstadien immer ganz oben zu finden sind, hielt sich Kasper Junker vom norwegischen Meister FK Bodö/Glimt (27 Tore, 40,5 Punkte) am besten - Rang 16. Noch vor den Bundesliga-Profis Wout Weghorst vom VfL Wolfsburg und Andrej Kramaric von der TSG Hoffenheim (20 Tore, 40 Punkte), die aber mit Platz 17 noch in den Top-20 zu finden sind.

Golden Shoe

Rang Spieler Verein (Land) Tore Liga-Faktor Wert 1 Robert Lewandowski Bayern München (GER) 41 2 82 2 Lionel Messi FC Barcelona (ESP) 30 2 60 3 Cristiano Ronaldo Juventus Turin (ITA) 29 2 58 4 André Silva Eintracht Frankfurt (GER) 28 2 56 5 Kylian Mbappé Paris St. Germain (FRA) 27 2 54 Erling Haaland Borussia Dortmund (GER) 27 2 54 7 Romelu Lukaku Inter Mailand (ITA) 24 2 48 8 Gerard FC Villarreal (ESP) 23 2 46 Harry Kane Tottenham Hotspur (ENG) 23 2 46 Karim Benzema Real Madrid (ESP) 23 2 46 11 Luis Muriel Atalanta Bergamo (ITA) 22 2 44 Mohamed Salah FC Liverpool (ENG) 22 2 44 13 Paul Onuachu KRC Genk (BEL) 29 1.5 43.5 14 Dusan Vlahovic AC Florenz (ITA) 21 2 42 Luis Suarez Atletico Madrid (ESP) 21 2 42 16 Kasper Junker FK Bodö/Glimt (NOR) 27 1.5 40.5 17 Wout Weghorst VfL Wolfsburg (GER) 20 2 40 Simy FC Crotone (ITA) 20 2 40 Memphis Depay Olympique Lyon (FRA) 20 2 40 Wissam Ben Yedder AS Monaco (FRA) 20 2 40 Ciro Immobile Lazio Rom (ITA) 20 2 40 Andrej Kramaric TSG Hoffenheim (GER) 20 2 40 23 Giorgos Giakoumis VVV-Venlo (NED) 26 1.5 39 24 Lorenzo Insigne SSC Neapel (ITA) 19 2 38 25 Amahl Pellegrino Kristiansund BK (NOR) 25 1.5 37.5 Milan Makaric Radnik Surdulica (SRB) 25 1.5 37.5 27 Youssef En-Nesyri FC Sevilla (ESP) 18 2 36 Bruno Fernandes Manchester United (ENG) 18 2 36 29 Pedro Goncalves Sporting (POR) 23 1.5 34.5 30 Heung-Min Son Tottenham Hotspur (ENG) 17 2 34 Lautaro Martinez Inter Mailand (ITA) 17 2 34 Alexander Isak Real Sociedad San Sebastian (ESP) 17 2 34 Patrick Bamford Leeds United (ENG) 17 2 34 34 Aaron Boupenza Hatayspor Kulübü (TR) 22 1.5 33 Ramon Mierez NK Osijek (HRV) 22 1.5 33 Haris Seferovic Benfica (POR) 22 1.5 33 37 Kevin Volland AS Monaco (FRA) 16 2 32 Joao Pedro Cagliari Calcio (ITA) 16 2 32 Dominic Calvert-Lewin FC Everton (ENG) 16 2 32 Domenico Berardi US Sassuolo (ITA) 16 2 32 Sasa Kalajdzic VfB Stuttgart (GER) 16 2 32 Ludovic Ajorque Racing Straßburg (FRA) 16 2 32 Gaetan Laborde Montpellier HSC (FRA) 16 2 32 Burak Yilmaz OSC Lille (FRA) 16 2 32 Zachary Hadji CS Fola Esch (LUX) 32 1 32 46 Thomas Henry Oud-Heverlee Leuven (BEL) 21 1.5 31.5 47 Patson Daka Red Bull Salzburg (AUS) 20 1.5 30 Zlatan Ibrahimovic AC Mailand (ITA) 15 2 30 Gianni Bruno SV Zulte Waregem (BEL) 20 1.5 30 Duvan Zapata Atalanta Bergamo (ITA) 15 2 30 Artyom Dzyuba Zenit St. Petersburg (RUS) 20 1.5 30 Andy Delort Montpellier HSC (FRA) 15 2 30 Jamie Vardy Leicester City (ENG) 15 2 30 54 Philip Zinckernagel FK Bodö/Glimt (NOR) 19 1.5 28.5 Youssef El-Arabi Olympiakos Piräus (GRE) 19 1.5 28.5 Sardar Azmoun Zenit St. Petersburg (RUS) 19 1.5 28.5 Cyle Larin Besiktas (TR) 19 1.5 28.5 Jean-Pierre Nsame Young Boys Bern (SWI) 19 1.5 28.5 Mame Biram Diouf Hatayspor Kulübü (TR) 19 1.5 28.5 Donyell Malen PSV Eindhoven (NLD) 19 1.5 28.5 61 Boulaye Dia Stade Reims (FRA) 14 2 28 Terem Moffi FC Lorient (FRA) 14 2 28 José Luis Morales UD Levante (ESP) 14 2 28 Ollie Watkins Aston Villa (ENG) 14 2 28 Lars Stindl Borussia Mönchengladbach (GER) 14 2 28 Karl Toko Ekambi Olympique Lyon (FRA) 14 2 28 Frank Castaneda Sheriff Tiraspol (MDA) 28 1 28 Iago Aspas Celta Vigo (ESP) 14 2 28 69 Christoffer Nyman IFK Norrköping (SWE) 18 1.5 27 Takumo Asano Partizan Belgrad (SRB) 18 1.5 27 Arthur Cabral FC Basel (SUI) 18 1.5 27 Steven Berghuis Feyenoord Rotterdam (NED) 18 1.5 27 Milan Bojovic FK Mladost (SRB) 18 1.5 27 Nenad Lukic TSC Backa Topola (SRB) 18 1.5 27

Die Tore von Spielern aus Ligen in den Top 5 der UEFA-5-Jahreswertung werden mit dem Faktor 2, Tore von Spielen aus Ligen auf den Plätzen 6 bis 22 mit dem Faktor 1,5 multipliziert. Alle anderen Spieler erhalten für ihre Tore keinen Bonus. Tore aus Play-off-Spielen einer Liga zählen nicht.