Abschlussranking: Lewandowski holt sich erneut souverän den Goldenen Schuh

Robert Lewandowski hat nach 2021 auch 2022 den Golden Shoe als bester Torjäger Europas geholt. Der Stürmer des FC Bayern sicherte sich erneut souverän die Trophäe. Ciro Immobile und Karim Benzema mussten im letzten Moment noch Rang zwei räumen.

Robert Lewandowski steht als Sieger des Golden Shoe 2022 fest. Mit 35 Toren und damit 70 Punkten lag der Stürmerstar des FC Bayern erneut sehr souverän im von der European Sports Media (ESM) erstellten Ranking vorne - sein zweiter Titel nach 2021.

Ciro Immobile von Lazio Rom, der sich 2020 den europäischen Torjäger-Award noch knapp vor Lewandowski gesichert hatte, lag vor dem Wochenende zusammen mit Karim Benzema von Real Madrid (beide 27 Tore, 54 Punkte) auf Rang zwei, die beiden Torjäger mussten ihren Platz final aber noch räumen. Immobile stand nicht im Kader beim 3:3 Lazios gegen Hellas Verona, Benzema mühte sich mit den Königlichen gegen Real Betis zu einem 0:0, beide blieben bei 54 Punkten stecken.

Mbappé katapultiert sich auf Rang zwei

Und wurden von Kylian Mbappé noch überholt. Der PSG-Star brillierte nach seiner Vertragsverlängerung beim 5:0 gegen den FC Metz, schoss drei Tore und katapultierte sich noch auf Rang 2 - 28 Treffer, 56 Punkte.

Schickt rutscht ab - Haaland bleibt in den Top Ten

Leverkusens Patrik Schick (24 Tore, 48 Zähler) musste seinen vierten Rang noch abgeben, weil sich Wissam Ben Yedder von der AS Monaco beim 2:2 in Lens nochmal in die Torschützenliste eintrug und nun 25 Treffer auf dem Konto hat.

Der Noch-Dortmunder Erling Haaland blieb unter den Top Ten, 22 Treffer und 44 Punkte reichten letztlich für Rang zehn. Leipzigs Christopher Nkunku schließt mit 40 Zählern zusammen mit Anthony Modeste vom 1. FC Köln auf Rang 16 ab.

Golden Shoe 2021/22