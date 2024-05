Abschluss- und willensstark: Ingolstadt verpflichtet Energie-Topstürmer Heike

Tim Heike trug mit beachtlichen 24 Torbeteiligungen in der abgelaufenen Regionalliga-Saison zur Drittliga-Rückkehr von Energie Cottbus bei. In der kommenden Saison wird er jedoch für einen künftigen Liga-Rivalen spielen.

Künftig und dann zum ersten Mal in der 3. Liga am Ball: Tim Heike. IMAGO/Steffen Beyer

Mit emotionalen Worten hatte sich Tim Heike am vergangenen Samstag nach dem gewonnenen Landespokal-Finale gegen Babelsberg beim rbb von Energie Cottbus verabschiedet ("Diesen Klub zu verlassen, tut sehr weh"). Am Montag gab der FC Ingolstadt die Verpflichtung des sprint- und abschlussstarken Stürmers bekannt, der ablösefrei zu haben war. Auf der Schanz soll Heike zu ähnlicher Topform wie in der Nordost-Staffel der Regionalliga auflaufen, dort erzielte er in der abgelaufenen Spielzeit 21 Tore und drei Vorlagen in 33 Partien.

"Nach meiner erfolgreichen und schönen Zeit in Cottbus spüre ich eine große Vorfreude auf meine neuen Teamkollegen und die sportlichen Herausforderungen bei den Schanzern", wird der 24-Jährige in einer Mitteilung des Drittligisten zitiert, der eine enttäuschende Saison hinter sich hat, aber in der kommenden Spielzeit wieder die Plätze weiter oben anvisieren wird.

Vielseitiges Profil für den FCI

Beim FCI freut man sich auf das Profil, das der 1,87 Meter große Angreifer mitbringt: "Mit Tim Heike gewinnen wir einen temporeichen Stürmer für unseren Klub, der nicht zuletzt aufgrund seiner hohen Abschlussqualität und seiner Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor für ordentlich Furore in der Regionalliga gesorgt hat. Darüber hinaus zeichnet sich Tim durch seine offensive Variabilität sowie seinen stark ausgeprägten Einsatzwillen für das Team aus", sagt Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer.

Heike, der damit in der kommenden Saison auf seinen alten Klub treffen wird, denn Cottbus spielt kommende Saison wieder drittklassig, hatte seit 2022 in der Lausitz gespielt, zuvor war er in der Regionalliga bei Germania Halberstadt und in der Nord-Staffel beim VfB Hildesheim am Ball. Ausgebildet worden ist der gebürtige Wolfenbütteler bei Eintracht Braunschweig und beim VfL Wolfsburg.