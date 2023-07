Abschiedsspiel angekündigt: Bicakcic und Hoffenheim trennen sich

Die TSG Hoffenheim hat am Samstag die Trennung von Ermin Bicakcic vermeldet. Der Vertrag des 33-Jährigen wurde einvernehmlich nicht verlängert.

In Hoffenheim nicht mehr die Aussichten, die er gerne gehabt hätte: Ermin Bicakcic. IMAGO/Christian Schroedter

Im Sommer 2014 war Bicakcic von Eintracht Braunschweig gekommen, als bosnischer Nationalspieler (insgesamt 35 Einsätze). Für die TSG wurden es seither 130 Spiele in der Bundesliga, sieben im DFB-Pokal, sogar drei in der Champions League. Die gesundheitlichen Probleme waren jedoch ein steter Begleiter, die nun auch dafür sorgten, dass sich die Wege nach neun Jahren trennen werden.

"Ermin war und ist eine absolute Identifikationsfigur der TSG. Er stand fast ein Jahrzehnt lang mit seinem unbändigen Willen, seinem enormen Kampfgeist und seiner unerschütterlichen Mentalität für vieles, was die Fans lieben", lässt sich TSG-Geschäftsführer Alexander Rosen in der offiziellen Vereinsmitteilung zitieren.

Rosen begründete auch, warum es dennoch nicht zu einer Weiterbeschäftigung des Haudegens kam: "Nach zahlreichen vertrauensvollen und jederzeit konstruktiv geführten Gesprächen wurde letztlich klar, dass die von uns vorgesehene Rolle und unser Angebot nicht zu einhundert Prozent deckungsgleich mit den Visionen waren, die Ermin am Ende seiner Karriere hatte. Wir hätten gerne mit ihm weitergemacht, aber wir respektieren seine Entscheidung."

Rosen stellt Bicakcic Rückkehr in Aussicht

Für den Verteidiger bedeutet die Trennung keinen Abgang im Schlechten: "Ich habe der TSG unendlich viel zu verdanken. Ich bin hier zum gestandenen Bundesliga-Profi und Nationalspieler gereift. Ich liebe diesen Klub und seine Fans und habe vom ersten bis zum letzten Tag den großen Respekt gespürt, der mir entgegengebracht wurde, und dafür möchte ich mich von ganzem Herzen bedanken."

Vergangenes Jahr war der Bosnier, der eine Verletzung noch nicht auskuriert hatte, von den Kraichgauern noch mal mit einem Einjahresvertrag ausgestattet worden. "Ermin war in bestimmten Phasen dem Karriereende näher gewesen als einem Kurzeinsatz in der Fußball-Bundesliga", so Rosen.

Der Geschäftsführer stellte Bicakcic ("Ermin wird auf jeden Fall zurückkommen") eine Zukunft bei der TSG nach seiner aktiven Karriere in Aussicht - und sogar, "zu gegebener Zeit", ein Abschiedsspiel. "Vielleicht zusammen mit Sebastian Rudy", so Rosen, dem es wichtig ist, dass sich Bicakcic "gebührend von den TSG-Fans verabschieden" kann. Wie es für den Verteidiger bis dahin weitergeht, ist noch offen.