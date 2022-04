Abschied vorgezogen: Teutonia 05 trennt sich von Trainer Hirsch

Regionalligist Teutonia 05 Ottensen hat sich von Trainer Dietmar Hirsch getrennt. Eigentlich war der Wechsel erst nach der Saison geplant.

Am Samstag unterlag Ottensen Werder Bremens Bundesliga-Reserve 0:3, einen Tag später fiel der Entschluss, sich von Hirsch zu trennen. "Der FC Teutonia 05 hat entschieden, Trainer Dietmar Hirsch mit sofortiger Wirkung freizustellen. Der Verein bedankt sich bei Dietmar Hirsch für die Zusammenarbeit und wünscht Ihm für die private und berufliche Zukunft alles Gute", heißt es in einer kurzen Bekanntmachung auf der Klubwebsite, die vom Vorstand unterzeichnet ist.

Hirsch hatte das Traineramt beim Hamburger Stadtteilverein im Juli 2021 angetreten und in 32 Pflichtspielen 17 Siege verbucht. In der Regionalliga Nord qualifizierte sich der Vorjahrsaufsteiger für die Meisterrunde, in deren Tabelle er auf dem 6. Platz steht. Im Hamburger Landespokal steht Ottensen im Halbfinale. Dennoch hatten sich Trainer und Verein schon im März darauf verständigt, die Zusammenarbeit nach der Saison zu beenden. Nun wurde der Schnitt vorgezogen.

Ottensen peilt die 3. Liga an

Vor seinem Engagement im Bezirk Altona war Hirsch, der zu aktiven Zeiten über 190 Bundesliga-Partien für Gladbach, Duisburg, Haching und Rostock bestritten hat, unter anderem als Cheftrainer in Kassel, Oldenburg und Elversberg tätig.

Wer ab sofort und schließlich dann ab Sommer die Geschicke bei Teutonia leitet, steht noch nicht fest. Der Klub verfolgt jedenfalls ambitionierte Ziele, peilt den Drittliga-Aufstieg in der nahen Zukunft sowie den Bau eines eigenes Stadions mit Klubgelände an.