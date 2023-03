Abschied von "Justo" Fontaine: "Ich war überall nur durchschnittlich"

1958 ging er "wie Jesus Christus übers Wasser" und stellte einen Torrekord für die Ewigkeit auf, seine Fähigkeiten beschrieb er aber ganz bescheiden. Ein Nachruf auf Just Fontaine.

Die WM als "Sahnehäubchen": Just Fontaine 1958 nach seinem Viererpack gegen Deutschland. IMAGO/TT

Wenn es um Just Fontaine geht, muss es natürlich um diesen sagenhaften Rekord gehen: 13 Tore erzielte der Franzose bei der WM-Endrunde 1958 in Schweden. Und selbst wenn man mit Superlativen im Fußball vorsichtig sein muss - damit dürfte er eine Bestmarke für die Ewigkeit aufgestellt haben.

Auch wenn Fontaine mit Frankreich damals nicht Weltmeister wurde - der Stürmer prägte kaum weniger als Brasiliens blutjunger neuer Star Pelé das Turnier und setzte neue Maßstäbe. Er erzielte in jedem Spiel mindestens ein Tor und traf im Spiel um Platz 3 gegen Deutschland (6:3) gleich viermal. In einem Interview mit dem kicker erklärte Fontaine, wie er diese WM erlebt hat: "Ich ging übers Wasser. Wie Jesus Christus. Seit dem Moment, an dem man mir gesagt hatte, dass ich als Mittelstürmer gesetzt bin, war ich voller Selbstbewusstsein."

1954 nicht nominiert, 1962 verletzt - es blieb bei einer WM-Teilnahme

Umso erstaunlicher, dass es die einzige WM-Endrunde war, an der Fontaine teilnahm. 1954 war er nicht nominiert, 1962 fehlte er wegen eines Beinbruchs, der schließlich sogar nach nur 21 Länderspielen und 30 Toren das frühe Karriereende mit erst 28 Jahren bedeutete. Bis dahin hatte der in Marokko geborene Fontaine mit OGC Nizza und Stade Reims vier Meistertitel und zwei Pokalsiege gefeiert und war zweimal Torschützenkönig in Frankreichs höchster Liga sowie 1959 bester Torjäger im Europacup der Landesmeister (im Finale verlor Reims 0:2 gegen Real Madrid), dem Vorläufer der Champions League, geworden.

Das Jahr 1958 war jedoch das erfolgreichste seiner Karriere und machte Fontaine zu einer Legende in Frankreich. Auch für ihn selbst war es der Höhepunkt: "Wir holten mit Stade Reims das Double, ich steuerte 34 Tore zum Titelgewinn bei, und dann kam die WM als Sahnehäubchen. Formidable."

"Ich war schnell, aber nicht der Schnellste; ich war ein guter Techniker, aber nicht der Beste"

Seine Fähigkeiten als Fußballer beschrieb der in Frankreich liebevoll "Justo" genannte Fontaine so: "Ich war schnell, aber nicht der Schnellste; ich war ein guter Techniker, aber nicht der Beste; ich war ein guter Kopfballspieler, aber es gab welche, die höher sprangen als ich; ich konnte dribbeln und beidfüßig schießen, aber es gab welche, die das besser konnten. Aber alles in allem hatte ich meine Qualitäten, auch wenn ich überall nur durchschnittlich war."

Zusammen mit seinem kongenialen Sturmpartner Raymond Kopa sowie den späteren Weltstars Michel Platini, Zinedine Zidane, Didier Deschamps und Thierry Henry zählt er zu den unumstrittenen Ikonen der französischen Fußballgeschichte. Am Mittwoch ist Just Fontaine im Alter von 89 Jahren gestorben.