Abschied von der Kogge: Behrens wechselt nach Indonesien

Hanno Behrens verlässt den FC Hansa Rostock und wechselt nach nur einem Jahr an der Ostsee nach Indonesien zu Persija Jakarta. Das gab der Zweitligist am Montag bekannt.

Eigentlich hatte sich der Vertrag von Hanno Behrens mit dem Erreichen des Klassenerhalts in der vergangenen Saison automatisch um ein weiteres Jahr verlängert, dennoch gehört der erfahrene Mittelfeldspieler in der kommenden Spielzeit nicht zum Rostocker Kader. Der 32-Jährige schlägt ein komplett neues Kapitel auf und wechselt das erste Mal in seiner Karriere ins Ausland.

Persija Jakarta wird Behrens' neuer Klub, der derzeit von Thomas Doll trainiert wird und die vergangene Saison auf Platz 8 der ersten indonesischen Liga beendete.

Wechsel drohte zu platzen

Bevor Behrens im Sommer 2021 nach Rostock kam und mit fünf Toren in 27 Liga-Spielen maßgeblichen Anteil am Klassenerhalt der Kogge hatte, war der gebürtige Elmshorner sechs Jahre beim 1. FC Nürnberg aktiv. Bei den Franken war Behrens lange Kapitän, stieg unter anderem 2018 in die Bundesliga auf. Das gelang dem Rechtsfuß auch mit Darmstadt 98, jedoch entschied er sich 2015 für den FCN und damit vorerst wieder für die 2. Liga.

Der nun vollzogene Wechsel nach Indonesien stand schon länger im Raum, drohte aber zwischenzeitlich zu platzen, da Hansa hinsichtlich der geforderten Ablöse von etwa 200.000 Euro kaum Rückmeldung erhielt. Nun folgte eine Einigung beider Klubs.