Abschied Richtung Wüste: Rakitic hat sich schon verabschiedet

Ivan Rakitic wird den FC Sevilla nach 323 Spielen für die Andalusier verlassen. "Thank you for the love", schrieb der Kroate über das soziale Netzwerk "X". Dem Vernehmen nach zieht es den 35-Jährigen zu Al-Shabab nach Saudi-Arabien, dort schließt das Transferfenster bereits am 30. Januar. Unter dem neuen Trainer Quique Sanchez Flores verlor der Ex-Schalker seinen Stammplatz, der Vertrag läuft im Sommer aus.