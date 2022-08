Abschied perfekt: Brown kehrt Hamburg Towers den Rücken

Die Hamburg Towers lassen ihren Forward Zach Brown nach nur einem Jahr ziehen. BBL-Konkurrent MLP Academics Heidelberg präsentiert einen weiteren Neuzugang aus den USA.

Der US-Amerikaner Zach Brown wechselt nach nur einem Jahr beim Basketball-Bundesligisten Hamburg Towers zurück nach Ungarn. Dort wird er für den amtierenden ungarischen Meister und Champions-League-Teilnehmer Falco KC Szombathely auflaufen. Die höchste Spielklasse Ungarns ist dem 26-Jährigen längst bekannt. Brown war 2021 von SZTE Szedeak nach Hamburg gewechselt. Für die Towers absolvierte der Forward 37 Pflichtspiele.

Obwohl er nur ein Jahr lang für die Hamburger aktiv war, hinterlässt Brown einen bleibenden Eindruck an der Elbe. "Zach ist ein vorbildlicher Profi, für den der Erfolg des Teams immer an oberster Stelle steht", wird der Sportliche Leiter Marvin Willoughby auf der Towers-Website zitiert. "Ich möchte mich ausdrücklich für seinen Einsatz in der vergangenen Saison bedanken und wünsche ihm viel Erfolg in Ungarn."

MLP Academics Heidelberg verpflichten US-Amerikaner De'Jon Davis

De'Jon Davis spielt ab der kommenden Saison bei MLP Academics Heidelberg. Der Heidelberger Basketballer gab die Verpflichtung am Montag bekannt. Der 23-Jährige, der zuletzt beim griechischen Klub Apollon Patras unter Vertrag stand, kommt mit viel Vorschusslorbeeren nach Heidelberg.

Insbesondere die Vielseitigkeit des in Oakland (Kalifornien) geborenen Davis könnte sich als Vorteil erweisen, der Allrounder kann sowohl Power Forward, als auch Center spielen. "De'jon bringt unserem Team Energie und Körperlichkeit. Er kann beide großen Positionen bekleiden und ist ein hervorragender Rebounder", sagte Heidelbergs neuer Trainer Joonas Iisalo.

Aufbauspieler Robert Lowery hat Heidelberg unterdessen verlassen. Der 34-Jährige kam in der letzten Saison im Schnitt auf 13,2 Punkte pro Partie.