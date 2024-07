Abschied nach vier Jahren: Goalgetter Kreyer verlässt Oberhausen

Es war bereits abzusehen, nun meldeten die Verantwortlichen Vollzug: Sven Kreyer löst seinen Vertrag bei Rot-Weiß Oberhausen auf.

In der ewigen Torjägerliste der Regionalliga West steht er auf Rang 2 - nur Simon Engelmann (174) übertrifft Sven Kreyer in diesem Ranking: 124 Tore erzielte der heute 33-jährige gebürtige Düsseldorfer in 297 Partien für den VfL Bochum II, Rot-Weiß Essen, den FC Viktoria Köln und zuletzt Rot-Weiß Oberhausen. Dazu kommen 19 Einsätze (ein Treffer) in Liga 3 für Köln und elf Einsätze (ein Treffer) in Liga 2 für Bochum.

Für die Kleeblätter wird Kreyer kein weiteres Spiel mehr machen: Am Donnerstag meldete der finanziell klamme Verein, dass der eigentlich noch für die kommende Saison gültige Vertrag "in beiderseitigem Einvernehmen" aufgelöst wurde. Kreyer war zur Saison 2020/21 aus Köln zu den Rot-Weißen gewechselt und stand in 153 Partien auf dem Feld. Dabei gelangen ihm 66 Treffer und 19 Vorlagen. In der vergangenen Saison war er zudem Kapitän bei RWO.

Abschied war abzusehen

"Rot-Weiß Oberhausen bedankt sich beim 33-jährigen Stürmer für seinen Einsatz im Kleeblatt-Dress und wünscht ihm für die sportliche und private Zukunft alles Gute", so die knappe Meldung des Regionalligisten, der damit den Umbruch im Kader weiter fortsetzt. Der Abschied Kreyers war abzusehen: Zwar trainierte der Goalgetter zuletzt noch mit, dennoch war schon länger durchgesickert, dass sich RWO das Gehalt des Torjägers nicht mehr leisten konnte und wollte. Kreyer soll bereits das Angebot eines neuen Vereins vorliegen haben.

Der ehemalige Zweitligist Rot-Weiß Oberhausen landete nach einer eher enttäuschenden Runde 2023/24 auf Rang 7 der Regionalliga West. Kreyer ist bereits der elfte Spieler des vergangenen Kaders, der in der neuen Saison nicht mehr für den Traditionsklub auflaufen wird.