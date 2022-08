Abschied nach nur wenigen Wochen: Bormuth wechselt zum FCK

Robin Bormuth hat den SC Paderborn nach nur wenigen Wochen schon wieder verlassen. Der Verteidiger wechselt innerhalb der 2. Liga zum 1. FC Kaiserslautern.

Bormuth wird für die laufende Saison von den Ostwestfalen ausgeliehen, wie der Zweitligist am Montagnachmittag mitteilte. "Mit Robin Bormuth ist ein gestandener Zweitligaprofi kurzfristig auf den Markt gekommen, der über viel Erfahrung verfügt und von der Größe und Körperlichkeit optimal in unser Anforderungsprofil eines Innenverteidigers passt", sagt Geschäftsführer Thomas Hengen in einer Mitteilung der Pfälzer. "Er hat uns in den Gesprächen auch mit seiner Persönlichkeit überzeugt und wir sind sicher, dass er sich in unser Kollektiv eingliedern und die Qualität und den internen Konkurrenzdruck erhöhen kann."

Robin braucht Spielpraxis auf hohem Niveau, die er in Kaiserslautern bekommen wird. Paderborns Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth

Der aus Bensheim in Südhessen stammende Bormuth kam in der laufenden Saison nur im DFB-Pokal für den SCP zum Zuge, in der 2. Liga wurde er zwar fünfmal für den Kader nominiert, blieb aber ohne Einsatz. Ausgebildet wurde der 1,90 Meter große Verteidiger zunächst bei Darmstadt 98, wechselte aber später in die Nachwuchsabteilung von Fortuna Düsseldorf.

Dort schaffte der heute 26-Jährige seinen Durchbruch und spielte auch zweitweise mit FCK-Kapitän Jean Zimmer zusammen. Nach zwei Jahren beim Karlsruher SC, bei dem er seinen Vertrag nicht verlängerte, ging Bormuth in diesem Sommer zum SC Paderborn, von dem er sich nun nach nur wenigen Wochen aber wieder verabschiedet. "Innerhalb der Saison-Vorbereitung hat sich in unserem Team eine andere Innenverteidiger-Konstellation ergeben. Deshalb kam Robin bislang nicht so zum Zuge, wie er es sich erhofft hat", sagt Paderborns Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth. "Robin braucht Spielpraxis auf hohem Niveau, die er in Kaiserslautern bekommen wird."

In Kaiserslautern wird Bormuth, der bislang 78 Zweitliga- sowie 13 Bundesliga-Spiele bestritten hat, mit den zuletzt gesetzten Kevin Kraus und Boris Tomiak sowie mit Neuzugang Lars Bünning und Maximilian Hippe um die beiden Plätze in der Viererkette konkurrieren. "Ich freue mich auf meine neue Herausforderung in Kaiserslautern. Durch die Nähe zu meiner Heimat kenne ich die traditionsreiche und beeindruckende Kulisse und bin voller Vorfreude, der Mannschaft zu helfen, weiter so erfolgreich Punkte zu sammeln", sagt der Neuzugang, der sein Debüt schon am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den 1. FC Magdeburg feiern könnte.

FCK-Trainer Dirk Schuster hatte zuletzt zwei bis drei Neuzugänge in Aussicht gestellt. Auf dem Zettel der Verantwortlichen stehen dem Vernehmen nach auch noch Kandidaten für die Offensive - zuletzt wurden die Roten Teufel mit HSV-Profi Aaron Opoku in Verbindung gebracht.