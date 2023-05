Abschied nach fast acht Jahren: Avevor verlässt St. Pauli

Der FC St. Pauli und Christopher Avevor (31) gehen ab Sommer getrennte Wege. Eine schwere Verletzung aus dem August 2019 überschattet die Zeit des Verteidigers bei den Kiezkickern.

Im Sommer 2012 hatte sich Christopher Avevor dem FC St. Pauli ein erstes Mal per Leihe von Hannover 96 angeschlossen. Nach einem Jahr in Hamburg ging es für den gebürtigen Kieler weiter nach Düsseldorf, das den Innenverteidiger zur Saison 2016/17 schließlich ablösefrei zurück in die Hansestadt ziehen ließ. In seiner zweiten Amtszeit avancierte Avevor zum Stammspieler und führte die Mannschaft sogar als Kapitän aufs Feld.

Harte Jahre nach schwerer Verletzung

Am zweiten Spieltag der Saison 2019/20 zog sich der Defensivmann im Spiel gegen die SpVgg Greuther Fürth (1:3) eine schwere Verletzung zu, die schwerwiegende Folgen im Hinblick auf die restlichen Jahre beim FC St. Pauli mit sich brachte. Rund neun Monate blieb Avevor aufgrund seines Wadenbeinbruchs nur die Zuschauerrolle, ehe er am 5. Juni 2020 kurz vor Saisonende gegen den VfL Bochum sein Comeback feiern konnte (0:2).

In sechs der ersten neun Pflichtspiele der darauffolgenden Spielzeit stand der ehemalige deutsche Juniorennationalspieler zwar noch in der Startelf, ab Ende November 2020 kamen jedoch keine weiteren Einsätze hinzu. Das operierte Sprunggelenk erwies sich fortlaufend als instabil und bereitete dem Defensivakteur weiterhin große Probleme. Es folgten zwei weitere Operationen am betroffenen Gelenk, die Rückkehr auf den Platz machten allerdings auch diese Eingriffe nicht möglich.

Zukunft von Avevor noch unklar

Mit dem Ende seines Arbeitspapiers trennen sich nun also die Wege von Christopher Avevor und dem FC St. Pauli, der seinem langjährigen Spieler in einer Pressemitteilung insbesondere viel Gesundheit für die Zukunft wünscht.

Wie es für den 31-Jährigen auf fußballerischer Ebene weitergeht, steht derzeit noch nicht fest. 124 Zweitliga-Partien für St. Pauli und Düsseldorf sowie sieben Spiele in der Bundesliga für Hannover 96 lautet bis dato die Bilanz des Innenverteidigers in den höchsten beiden deutschen Profiligen.