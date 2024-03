Abschied nach 14 Jahren: Raul Entrerrios verlässt Barcelona

Nach elf Jahren als Spieler war Raul Entrerrios nach seinem Rücktritt ab 2021 als Nachwuchskoordinator für den FC Barcelona tätig. Zum Ende der Saison wird er den Verein nach insgesamt 14 Jahren nun verlassen.

"Es ist nach vielen Jahren als Teil dieses großartigen Klubs, zuerst als Spieler und dann als Trainer, an der Zeit ist, diese unvergessliche Zeit zu beenden. Auch wenn es eine schwierige Entscheidung war, habe ich das Gefühl, dass es an der Zeit ist, sich neuen Herausforderungen zu stellen", wird der 43-Jährige auf der Website des FC Barcelona zitiert.

"Als ich mich entschied, bei Barça in den Ruhestand zu gehen, tat ich dies, weil ich das Privileg schätzte, dies an einem einzigartigen Ort wie diesem zu tun, und die Möglichkeit, weiterhin mit den hohen Leistungen der Handballabteilung verbunden zu sein. Nach 20 Jahren als Handballer habe ich mich bemüht, mich an die Bedürfnisse des Vereins in einer neuen, mir unbekannten Position und an die enormen Veränderungen, die der Abschied von diesem Sport mit sich bringt, anzupassen", begründet Entrerrios seine 2021 getroffene Entscheidung.

Dabei blickt er positiv auf seine Zeit als Jugendkoordinator in Barcelona zurück: "Es waren intensive Jahre, in denen ich viel gelernt habe. Es war eine sehr bereichernde Erfahrung, junge Menschen bei ihrer Ausbildung begleiten zu können."

Zahlreiche große Titel gewonnen

Raul Entrerrios kam im Sommer 2010 als einer der besten Spielmacher der Welt zum FC Barcelona und gewann bis zu seinem Rücktritt unter anderem drei Champions-League-Titel (2011, 2015 und 2021), elf spanische Meisterschaften, acht Mal den spanischen Pokal "Copes del Rei" und fünf Super Globes.

Für die spanische Nationalmannschaft bestritt der ehemalige Rückraum-Linke 281 Länderspiele und erzielte 649 Tore. Am 13. März 2021 löste er David Barrufet mit seinem 281. Länderspiel als spanischen Rekordnationalspieler ab.

Mit den Spaniern konnte Entrerrios viele Titel gewinnen. Bei der WM 2005 wurde er Weltmeister. 2018 und 2020 wurde er mit der spanischen Mannschaft Europameister. Hinzu kommen mehrere Silber- und Bronzemedaillen bei Europa- und Weltmeisterschaften.

Bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 holte er mit seinem Team Bronze. Im Spiel um Platz 3 erzielte Entrerrios sieben Sekunden vor Ende den Treffer zum 33:31-Endstand gegen Ägypten. Das kleine Finale in Tokio sollte auch das letzte Spiel seiner Karriere sein. Danach stieg er in den Jugendhandball des FC Barcelona ein.