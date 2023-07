Abschied nach 13 Jahren: Littbarski verlässt den VfL Wolfsburg

2010 kam Pierre Littbarski als Co-Trainer und Dolmetscher von Coach Steve McClaren zum VfL Wolfsburg. Kurzzeitig arbeitete er anschließend als Cheftrainer, anschließend als Chefscout, seit fünf Jahren als Markenbotschafter. Nun bricht der 63-Jährige seine Zelte in Wolfsburg ab.

Es fällt ihm nicht leicht, Schluss zu machen. Zumal der VfL Wolfsburg gerne noch weiter mit ihm zusammengearbeitet hätte. Doch Pierre Littbarski hat sich entschieden, die Niedersachsen nach 13 Jahren zu verlassen. 2010 kam er als Co-Trainer und Dolmetscher zum VfL Wolfsburg, für fünf Spiele übernahm er 2011 interimsmäßig sogar den Posten des Cheftrainers, Steve McClaren war entlassen worden. Später leitete "Litti" das Wolfsburger Scouting, seit 2018 ist er Markenbotschafter der Niedersachsen. Und hat sich nun für die Auflösung seines Vertrages entschieden. Von einer "schönen und abwechslungsreichen Zeit" spricht der 63-Jährige, der aber noch einmal "ein neues Kapitel" aufschlagen möchte.

In den vergangenen Jahren war der Weltmeister von 1990, der sich 2010 bei seinem Dienstantritt in Wolfsburg nicht vorstellen konnte, so lange in Niedersachsen zu bleiben, viel umhergereist, war ein gefragter Mann. Im November 2022 war er gemeinsam mit VfL-Geschäftsführer Michael Meeske in Südkorea, stand dort selbst noch mal auf dem Fußballplatz und trainierte mit der Wolfsburger Fußballschule den südkoreanischen Nachwuchs. "Der Klub greift auf seine langjährigen Erfahrungen, sein fußballerisches Know-how und seine internationalen Kontakte zurück", hatte der VfL 2018, als er Littbarski zum Klubrepräsentanten machte, erklärt.

Und will auch in Zukunft gerne gelegentlich noch auf die Erfahrung und Ausstrahlung des Ex-Profis und -Trainers zurückgreifen. "Wir freuen uns", sagt Geschäftsführer Meeske, "dass Litti dem VfL verbunden bleibt und wir seine Dienste als Markenbotschafter weiter in Anspruch nehmen können." Was der 63-Jährige in Zukunft machen wird, sagt er gegenüber dem kicker, stehe noch nicht fest. Vor drei Jahren zu seinem 60. Geburtstag hatte er im Interview noch betont: "Ich bin über 20-mal umgezogen in meinem Leben, sehr viel umhergewandert, aber jetzt ist Wolfsburg genau das Richtige für mich."

Obwohl ich gerne zu Hause bin, möchte ich auch mit 70 Jahren noch ein bisschen unterwegs sein. Pierre Littbarski

Nach 13 Jahren in Wolfsburg zieht der Weltenbummler, der 1993 vom 1. FC Köln in die japanische J-League gewechselt war und später als Trainer unter anderem in Japan, Australien, Iran und Liechtenstein arbeitete, aber doch noch einmal weiter. Wo sieht er sich mit 70, wurde er im kicker-Interview gefragt? "Generell würde ich gerne zwischen Deutschland, Australien und Japan pendeln, die Zeit genießen. Obwohl ich gerne zu Hause bin, möchte ich auch mit 70 Jahren noch ein bisschen unterwegs sein. In allen drei Ländern habe ich Leute, die ich gerne treffe. Das möchte ich nicht missen." Auch in Wolfsburg wird Pierre Littbarski jederzeit herzlich willkommen sein.