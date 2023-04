"Abschied in Freundschaft": Aranguiz verlässt Leverkusen sofort

Der Plan war, im Sommer zurück nach Südamerika zu gehen. Doch nun erfolgt der Abschied von Charles Aranguiz aus Leverkusen schon früher.

2015 kam Charles Aranguiz vom brasilianischen Spitzenklub Internacional Porto Alegre in die Bundesliga nach Leverkusen, nun tritt der 33-jährige Mittelfeldspieler den Schritt zurück an. Mit sofortiger Wirkung wechselt Aranguiz zurück nach Brasilien, wie sein Arbeitgeber am Sonntagabend per Klub-Mitteilung bekanntgab.

Wegen Verletzungen außer Form

Eigentlich wäre dieser Schritt nach Saisonende vorgesehen gewesen, dann wäre der Vertrag des strategischen Mittelfeldmannes ausgelaufen. "Charly hatte im vergangenen halben Jahr aufgrund seiner Verletzung eine schwere Zeit. Es wäre ihm nicht mehr möglich gewesen, in der Schlussphase der laufenden Saison noch auf sein gewohntes Niveau zu kommen. Wir haben deswegen seinem Wunsch entsprochen, schon zwei Monate eher als geplant nach Südamerika zurückzukehren, um bei seinem neuen Klub einen systematischen Aufbau vor Ort zu betreiben", erklärt Bayer 04-Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes.

Ein Entgegenkommen, das aufgrund der langen Zeit des chilenischen Nationalspielers (97 Länderspiele, sieben Tore) den Leverkusener Verantwortlichen leicht fiel. "Charly war gut siebeneinhalb Jahre lang ein wichtiger Bestandteil unserer Werkself - jetzt wünschen wir ihm viel Erfolg mit seinem neuen, alten Verein in Brasilien."

Jetzt möchte ich den Rest meiner Karriere in Südamerika verbringen, näher bei meiner Familie. Für mich ist es ein Abschied in Freundschaft. Charles Aranguiz

Aranguiz selbst fällt der Abschied aus Leverkusen keineswegs leicht. "Ich habe mich in all den Jahren immer wohlgefühlt in Leverkusen. Dieser Verein hat mich auch in schweren Zeiten immer unterstützt, das werde ich nicht vergessen", betont der Routinier. "Jetzt möchte ich den Rest meiner Karriere in Südamerika verbringen, näher bei meiner Familie. Für mich ist es ein Abschied in Freundschaft."

Für Bayer absolvierte er 214 Pflichtspiele, in denen er 17 Tore markierte.