Abschied im Sommer? Lewandowski-Entscheidung offenbar gefallen

Robert Lewandowski könnte den FC Bayern noch in diesem Sommer verlassen. Offenbar hat er eine Vertragsverlängerung ausgeschlagen.

Bestreitet er am Samstag sein letztes Bundesligaspiel? Robert Lewandowski. IMAGO/Revierfoto

Am Samstag erhält Robert Lewandowski bereits zum siebten Mal die kicker-Torjägerkanone. Und immer mehr spricht dafür, dass es seine letzte sein wird. Nicht weil er aufhören wird, Tore zu schießen, sondern weil er womöglich schon in der neuen Saison nicht mehr in der Bundesliga spielen wird.

Wie "Bild" am Donnerstag berichtet, hat Lewandowski den Verantwortlichen des FC Bayern in der vergangenen Woche mitgeteilt, seinen 2023 auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Womöglich aber kommt es schon in diesem Sommer zur Trennung.

Für die Bayern-Macher ist ein vorzeitiger Verkauf nach kicker-Informationen nicht ausgeschlossen, hängt aber an zwei Bedingungen: Finden sie einen Nachfolger? Und erhalten sie eine zufriedenstellende Ablösesumme? Im Raum stehen als Schallmauer rund 40 Millionen Euro.

Als in der Vorwoche Thomas Müller bis 2024 verlängerte - worauf es zuletzt bei Kapitän Manuel Neuer ebenfalls hinauslief -, war dies auch als Signal an Lewandowski zu verstehen: Mit einem längerfristigen Vertrag darf auch er nicht rechnen. Nun wird es wohl zu keiner Einigung kommen.

Frisches Geld winkt: Macht Barcelona bei Lewandowski Ernst?

Damit droht die Bundesliga nach Erling Haaland (vom BVB zu Manchester City) binnen einer Transferphase ihre beiden prominentesten Stürmer zu verlieren. Lewandowski ist aktuell zweitbester Torjäger der Liga-Geschichte. In 383 Spielen traf er 311-mal.

Immer wieder wurde der 33-jährige Pole in den vergangenen Monaten mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. Der spanische Spitzenklub hat zwar weiterhin mit den Finanzen zu kämpfen, aber auch Aussichten auf frische Einnahmen: Philippe Coutinho, den Aston Villa fest verpflichten möchte, könnte 20 Millionen Euro einbringen; Frenkie de Jong, den offenbar Manchester Uniteds neuer Trainer Erik ten Hag unbedingt loseisen will, über 70 Millionen Euro.