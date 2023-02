Abschied im Doppelpack: Nmecha-Brüder verlassen Berater-Agentur

Lukas und Felix Nmecha haben sich beim VfL Wolfsburg zu wichtigen Spielern entwickelt, die in den nächsten Jahren gewiss auch auf dem Transfermarkt im Blickpunkt stehen werden. Nun wird das Duo nicht mehr von seiner Berater-Agentur Rogon betreut - und lässt sich künftig erst einmal vom privaten Umfeld vertreten.

Den Großteil ihrer Karriereschritte haben Lukas und Felix Nmecha bislang gemeinsam gemacht. Als Kinder gingen sie mit der Familie im Jahr 2007 von Hamburg nach England, genossen ihre fußballerische Ausbildung bei Manchester City und trafen im Sommer 2021 in Wolfsburg wieder zusammen. Dort stehen Stürmer Lukas bis 2025 und Mittelfeldmann Felix bis 2024 unter Vertrag - bei Letzterem verlängert sich der Kontrakt ab einer bestimmten Anzahl an Einsätzen automatisch um ein weiteres Jahr.

Künftige Verhandlungen mit dem VfL oder interessierten anderen Klubs wird von nun an jedoch nicht mehr die Berater-Firma Rogon von Roger Wittmann übernehmen: die Nmechas verließen die Agentur im Doppelpack. Dies bestätigten die Wolfsburger Profis gegenüber dem kicker, Angaben zu Gründen wollten sie nicht machen.

Künftig, so heißt es, würden der Nmecha-Vater und ein enger Vertrauter der Familie die Belange der beiden Fußballer vertreten. Die in Wolfsburg und auch in der deutschen Nationalmannschaft eine vielversprechende Perspektive haben. Angreifer Lukas, der die WM in Katar wegen einer Knieverletzung verpasste, hat bereits sieben Länderspiele unter Hansi Flick bestritten, U-21-Nationalspieler Felix hat sich in den vergangenen Monaten ebenfalls ins Visier des Bundestrainers gespielt. Der Traum der Geschwister: Gemeinsam wollen sie bei der EM 2024 dabei sein.

Cozza-Wechsel lief über Rogon

Ganz ohne betreuten VfL-Spieler steht die Berater-Firma Rogon, die in früheren Jahren mit Akteuren wie Luiz Gustavo, Julian Draxler, Vieirinha oder Ricardo Rodriguez stark vertreten war bei den Niedersachsen, dennoch nicht da. Die Wittmann-Agentur war erst kürzlich am Wechsel von Linksverteidiger Nicolas Cozza von Montpellier nach Wolfsburg beteiligt.