Abschied gen Barcelona? Kimmich hat mit Bayern "Großes vor"

Die Liste der abwanderungswilligen Spieler beim FC Bayern München ist lang. Mit Joshua Kimmich hat sich nun eine wichtige Stütze zum Rekordmeister bekannt und dem FC Barcelona eine Absage erteilt.

Nach dem 3:3 der deutschen Nationalmannschaft gegen die Ukraine äußerte sich Kapitän Joshua Kimmich nicht nur über den Auftritt der DFB-Elf inklusive "saudummer Tore", sondern wurde auch bezüglich seiner Zukunft beim FC Bayern München befragt. Denn in den vergangenen Wochen wurde der Mittelfeld-Stratege vom FC Barcelona und dessen Trainer Xavi umgarnt. Kimmich sei ein "Top-Mann" und verstehe das Spiel "fantastisch", war aus dem Mund des spanischen Weltmeisters zu hören.

Das sagte der Barça-Coach aber auch: "Er steht beim FC Bayern unter Vertrag, also hängt das von ihm ab." Allerdings: Bereits Robert Lewandowski habe die Münchner ja in Richtung Katalonien verlassen, erinnerte Xavi an den Transfer des Stürmers im vergangenen Sommer. "Wenn es eine offene Tür gibt" bei Kimmich, "wird es Verhandlungen mit Bayern geben", kündigte er selbstbewusst an.

Bayern hat mit Abwanderungsgedanken zu kämpfen

Alles in allem also warme Worte für den 28-Jährigen, dessen Verein sich in diesem Sommer mit dem einen oder anderen abwanderungswilligen Spieler beschäftigen muss. Lucas Hernandez oder Benjamin Pavard kokettieren offen mit einem Abschied vom FC Bayern, Dayot Upamecano oder Noussair Mazraoui sind mit ihren Rollen unzufrieden. Anders ist die Lage offenbar bei Kimmich, wie dieser nach dem 1000. Länderspiel des DFB klarstellte.

Zwar sei ihm das Interesse der Katalanen bewusst ("Es war schwierig, das nicht mitzubekommen"), doch die Lobeshymnen scheinen beim Nationalspieler nicht den vom FC Barcelona womöglich gewünschten Effekt zu erzielen. "Generell ist es jetzt nicht so, dass ich mich großartig damit beschäftige", erteilt Kimmich den Wechselgerüchten quasi eine Absage.

"Ich habe ja, wie jeder sicherlich weiß, noch zwei Jahre Vertrag und wir haben Großes vor", richtet Kimmich seinen Fokus offensiv auf den Rekordmeister, dem er sich im Sommer 2015 anschloss - und bei dem er in seiner neunten Saison offenbar große Ziele verfolgt.