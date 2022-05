Abschied für VfL-Trio, Kohfeldt will den Meister ärgern

Der VfL Wolfsburg schließt seine arg durchwachsene Saison am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) mit einem Heimspiel gegen Meister Bayern ab. Der Blick geht aber auch schon auf die neue Spielzeit.

Ein Blick auf die Wolfsburger Offensive aus dem Hinspiel in München, das sang- und klanglos mit 0:4 verloren ging, zeigt, welch wilde Saison der VfL Wolfsburg am Samstag hinter sich bringt. Im vergangenen Dezember stürmte noch Wout Weghorst für die ins Schlingern geratenen Niedersachsen, hinter ihm standen Renato Steffen und Luca Waldschmidt in der Startelf. Weghorst spielt mittlerweile in Burnley, Waldschmidt bekam in der Rückrunde keinen Fuß mehr auf die Erde und fehlt seit Wochen verletzungsbedingt, Steffen ist zunächst in Ungnade gefallen und sportlich in der Bedeutungslosigkeit des Kaders verschwunden.

Im Rückspiel nun dürfte die Offensive aus Lukas Nmecha, Max Kruse und Jonas Wind bestehen, ein Trio, das dem feststehenden Meister mehr Probleme bereiten soll. "Wir wollen ein sehr offenes Spiel haben und, wenn möglich, gewinnen", sagt Florian Kohfeldt. "Wir wollen uns nach einer insgesamt nicht zufriedenstellenden Saison würdig von den Zuschauern verabschieden."

Verabschieden ist das Stichwort. Im Vorfeld der Partie wird drei VfL-Spielern Tschüss gesagt. Bei John Anthony Brooks und Dodi Lukebakio (Leihende) passiert dies vor Ort, Rechtsverteidiger William wird nicht zugegen sein, da er seine Reha nach seinem Kreuzbandriss in der brasilianischen Heimat absolviert.

Und dann will der VfL, wenn möglich, schon einen kleinen Vorgeschmack auf das liefern, wofür die Mannschaft in der kommenden Saison wieder stehen soll. Kohfeldt will den Meister ärgern: "Wenn wir den Mut haben, aber auch die Bereitschaft, den Ballbesitz der Bayern in gewissen Phasen und Räumen zu akzeptieren, dann gibt's mit Sicherheit Möglichkeiten, gegen sie zu punkten."

"Wir haben eine klare Idee, was wir nächstes Jahr machen wollen"

Beim Ausblick auf die kommende Spielzeit wird Kohfeldt bereits sehr deutlich: "Wir haben eine klare Idee, was wir nächstes Jahr machen wollen. Ich freue mich darauf, das mit Energie und Konsequenz anzugehen. Es wird ein ganz wichtiges Stichwort werden für alle Beteiligten und für mich: Konsequent unseren Weg zu gehen. Den wir in diesem Jahr aus verschiedensten Gründen nicht ganz so gerade gehen konnten." Der VfL will wieder angreifen - mit Kohfeldt an der Seitenlinie. "Ich freue mich darauf, hier nächstes Jahr ein anderes Gesicht zu zeigen." Erst einmal muss jedoch noch die Hürde Bayern genommen werden.