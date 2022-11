Abschied einer Ikone: Vettels letzte Runden

Dreifacher Familienvater, viermaliger Champion, Naturschützer - mit Sebastian Vettel nimmt einer der größten deutschen Sporthelden seinen Hut.

Am Sonntagnachmittag geht eine der größten deutschen Sportkarrieren zu Ende. Aston-Martin-Pilot Sebastian Vettel dreht in Abu Dhabi seine letzten Runden, nach fast 16 Jahren in der Königsklasse des Motorsports.

Es ist der 299. Grand Prix des gebürtigen Heppenheimers. An einem denkwürdigen Ort. Im Wüstenstaat hatte er fast auf den Tag genau vor zwölf Jahren sensationell seinen ersten WM-Titel gefeiert.

53 Siege, 57 Poles, vier Weltmeistertitel in Serie

Der 35-Jährige ist einer von nur vier Formel-1-Piloten, die es geschafft haben, vier Weltmeistertitel in Serie (2010-2013) zu gewinnen. 53-mal stemmte er den Siegerpokal in der Formel 1 gen Himmel, 57 Pole Positions ergatterte der Wahl-Schweizer, 122 Podiumsplätze stehen in seiner Vita.

Als Kubica-Ersatz sofort in den Punkterängen

Begonnen hatte die F1-Karriere Vettels nach einem schweren Unfall von Robert Kubica beim Kanada-GP 2007. Damals rückte Vettel als Ersatzfahrer beim Grand Prix der USA in das Cockpit des zweiten BMW-Saubers, beendete das Rennen auf dem achten Rang und wurde der damals der jüngste Fahrer mit einem WM-Punkt.

Seine Red-Bull-Förderer lösten ihn bei BMW aus und gaben Vettel das Toro-Rosso-Cockpit von Scott Speed. 2008 feierte er in Monza einen sensationellen Sieg im unterlegenen Boliden, nachdem er tags zuvor im verregneten Qualifying seine erste Pole geholt hatte. Er wurde damit - im Alter von 21 Jahren und 73 Tagen - zum jüngsten Fahrer auf dem ersten Startplatz in der Formel-1-Geschichte. Im Rennen holte sich Vettel den ersten Sieg seiner Formel-1-Karriere, der ihn zum bis dahin jüngsten Formel-1-Grand-Prix-Sieger machte. 2016 schnappte sich der damals 18-jährige Max Verstappen Vettels Rekord.

Lewis Hamilton (li.) und Jenson Button feiern 2010 Sebastian Vettels ersten WM-Titel. imago sportfotodienst

2009 folgte die Beförderung ins Red-Bull-Hauptteam. Vettel raste sofort zum Vize-Weltmeistertitel und sammelte anschließend vier WM-Titel in Folge. Was als Scherz begann, wurde irgendwann zur Tradition: Vettel und seine Mechaniker gaben den Rennwagen Frauennamen. Von 2010 bis 2013 wurde er bei Red Bull von Luscious Liz, Kinky Kylie, Abbey und Hungry Heidi zu seinen WM-Titeln getragen.

Der Traum vom Titel mit Ferrari platzte

Mit dem Wechsel zu Ferrari 2015 wollte Vettel seine Karriere krönen und wie sein Idol und Freund Michael Schumacher Weltmeister mit der legendären Scuderia werden, was ihm aber nicht vergönnt war. Er blieb in sechs Jahren ohne Titel, wurde schrittweise demontiert und Ende 2020 vom Hof gejagt.

Die letzte Mission des Eintracht-Frankfurt-Fans lautete Aston Martin. Das Projekt bei der James-Bond-Marke reizte Vettel. Glamour und Potenzial schienen grenzenlos, doch die Entwicklung nahm in knapp zwei Jahren nie richtig Fahrt auf. Ein einziger Podestplatz in 41 Rennen sprang für den Hessen heraus.

Innerer Reifeprozess

Die Gedanken Vettels, der bereits mit drei Jahren im Go-Kart saß, drehen sich nicht mehr vornehmlich ums Rennfahren. Der ehemalige Motorsport-Purist, der laute Rennwagen vom alten Schlag mit zwölf Zylindern vergötterte und Serien wie die Formel E verspottete, hat auch einen inneren Reifeprozess durchgemacht. Vettel engagiert sich offensiv für Klima- und Naturschutz sowie Menschenrechte.

Mit seinem langjährigen Rivalen Lewis Hamilton, der sich unter anderem für die Bewegung "Black Lives Matter" engagiert, hat Vettel längst eine persönliche Ebene gefunden, die über das Rennfahren hinausgeht.

Hamilton sieht Vettel als "Verbündeten"

"Ich glaube, ich habe noch keinen Fahrer in der Geschichte des Sports gesehen, der das getan hat, was er und ich getan haben, nämlich die Plattform zu nutzen, offen zu sein und dieses Risiko einzugehen", sagte der zwei Jahre ältere Hamilton zuletzt. Er sehe Vettel "wirklich als Verbündeten", sagte er, "und es wird sehr traurig sein, ihn gehen zu sehen."

"Give Bees a Chance"

Vettel lebt mit seiner Frau Hanna, seinen zwei Töchtern und seinem Sohn in der Schweiz. Er will nun mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Dazu möchte er seine Projekte zum Umweltschutz und in Sachen Menschenrechten vorantreiben. Vettel, Mentor von Mick Schumacher, ist unter anderem Bienen-Botschafter. Er sät Wildblumenwiesen und baut Insektenhotels in Rennwagen-Form. Schriftzüge wie "Give Bees a Chance" zieren seinen Helm. Zudem etablierte sich Vettel mit Projekten wie Müllsammeln oder Kart-Events für Frauen in Saudi-Arabien zum Elder Statesman der Formel 1.