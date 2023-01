Abschied des "entscheidenden Faktors"? Engelmann vor ungewisser RWE-Zukunft

Bis Ende der Spielzeit läuft Simon Engelmanns Vertrag bei Rot-Weiss Essen noch. Wie es danach weitergeht, ist offen. Eine gewichtige Rolle könnte die Familiensituation des Goalgetters spielen.

Dies gab Sascha Brinker, Berater Engelmanns, gegenüber der "RevierSport" zu Protokoll: "Die Familiensituation von Simon ist ja kein Geheimnis." Frau und Kinder des Routiniers wohnen in Vechta, der Geburts- und Heimatstadt des RWE-Stürmers. Entschieden sei über das Saisonende hinaus laut Brinker aber noch nichts: "Simon konzentriert sich erst einmal voll auf die Restrunde, auf die ersten vier, fünf Spiele. Dann werden wir uns sicherlich mal mit Jörn Nowak zusammensetzen."

Routinier beweist sich auch in 3. Liga

Nowak, Sportchef beim Drittligaaufsteiger, weiß derweil genau um die Wichtigkeit des 33-Jährigen: "Er ist ein entscheidender Faktor für die positive Entwicklung der letzten Jahre gewesen, sowohl im Pokal als auch in der Liga." Eine Aussage, die beachtliche Zahlen des Mittelstürmers belegen: Seit 2020 verbuchte er in 94 Spielen satte 60 Tore für das Team von der Hafenstraße, besonders in der Aufstiegssaison hatte er mit 24 Treffern in 38 Regionalligaspielen großen Anteil an dem sportlichen Erfolg.

Und auch in der 3. Liga findet sich Engelmann (kicker-Durchschnittsnote 3,58) bisher gut zurecht. Nach 12 Einsätzen stehen sieben Scorer-Punkte, verteilt auf vier Treffer und drei Assists, zu Buche. "Trotz seines Drittliga-Debüts im hohen Alter hat er bewiesen, dass er dort bestehen und Tore schießen kann", bestätigt auch Nowak. Entsprechend groß wäre ein Verlust des Niedersachsen, der seinen Torriecher auch in Verl wieder unter Beweis stellen will. Am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) gastiert Rot-Weiss Essen beim Sportclub.