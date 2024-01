Abschied bestätigt: Ruzgis kehrt RWO im Winter den Rücken

Was sich zuletzt schon andeutete, steht nun fest: Manfredas Ruzgis wird Rot-Weiß Oberhausen noch in der Winterpause verlassen. Der 27-jährige Stürmer absolvierte in der bisherigen Saison 19 Pflichtspiele für die Kleeblätter und traf im Pokal zweimal. Beide Seiten einigten sich nun gemeinschaftlich auf eine Vertragsauflösung. "Wir haben Manni in Gesprächen vor der Winterpause einen Wechsel nahegelegt. Dies hat er gut aufgenommen und die Trennung war die beste Lösung für beide Parteien", so der Sportliche Leiter Patrick Bauder. "Es war leider eine sehr kurze Reise, die jedoch mit sehr vielen Erinnerungen gespickt ist", sagt Ruzgis selbst. Sein neuer Verein steht noch nicht fest.