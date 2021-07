Abschied besiegelt: Auch Leipzig verabschiedet Kluivert

RB Leipzig und Justin Kluivert gehen getrennte Wege. Der Niederländer hatte sich bereits am Montag via Social Media verabschiedet, nun bestätigten die Sachsen die Trennung.

Leipzig hat sich entschieden, die Kaufoption für den 22-jährigen Angreifer von der AS Rom nicht zu ziehen, das teilte der Klub am Dienstag offiziell mit. Kluivert hatte 27 Spiele für die Leipziger bestritten und dabei drei Bundesligatore und einen Treffer in der Königsklasse erzielt. Im entscheidenden Champions-League-Vorrundenspiel zum zwischenzeitlichen 3:0 (Endstand 3:2) gegen Manchester United gelang dem Niederländer das wichtigste Tor.



Kluivert selbst hatte seinen Leipzig-Abschied auf seinen Social-Media-Kanälen publik gemacht. "Ein großes Dankeschön an die Roten Bullen. Jetzt ist es an der Zeit, die nächste Phase meiner Reise zu beginnen, aber eines ist sicher: Ich schätze euch alle. Danke!", schrieb der Sohn des ehemaligen niederländischen Nationalspielers Patrick Kluivert.

In der Serie A kommt Kluivert bislang auf die Bilanz von 53 Spielen (fünf Tore). Doch offenbar zieht es ihn nun nach Frankreich: Kluivert steht vor einem Wechsel zu OGC Nizza.