Abschied aus Meppen: Bruno Soares wird wichtiger Baustein für Ahlens Neuanfang

Nach dem Abstieg aus der Regionalliga West stellt sich Rot Weiss Ahlen neu auf. Mit Bruno Soares vom SV Meppen ist dem künftigen Oberligisten nach eigener Aussage ein "Transfer-Highlight" geglückt.

Freitagmittag war alles in trockenen Tüchern: Bruno Soares hat bei Rot Weiss Ahlen einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Der 35-jährige Innenverteidiger kommt vom SV Meppen und hat in seiner langen Karriere schon einiges erlebt: Für den MSV Duisburg und Fortuna Düsseldorf spielte der Brasilianer insgesamt 111-mal in der 2. Bundesliga, dazu kommen 20 Spiele für die WSG Tirol in der österreichischen Bundesliga und acht Begegnungen in der Europa-League-Qualifikation für den kasachischen Klub Qairat Almaty.

Eine Vita, die auch Trainer Björn Joppe imponiert, wie er in einer Meldung durchblicken lässt: "Bruno ist ein Spieler mit enormer Erfahrung und einer beeindruckenden Präsenz auf und neben dem Platz. Seine Fähigkeiten und seine Professionalität werden uns enorm weiterhelfen." Abseits aller Karriere-Daten ist sich Joppe sicher: "Bruno brennt für unser Projekt. Solche Spieler, wie er einer ist, werden auch schnell die Herzen der Zuschauer erobern."

Bruno ist trotz seines Alters nach wie vor topfit und war auch von seinem aktuellen Verein noch immer heiß umworben. Dennis Kocker, Vorstandsmitglied bei Rot Weiss Ahlen

Vorstandsmitglied Dennis Kocker zeigt sich ebenfalls stolz und lässt durchblicken, dass der SV Meppen wohl auch gerne weiter mit Soares weitergemacht hätte: "Mit der Verpflichtung von Bruno ist uns für die Liga ein absolutes Transfer-Highlight gelungen. Bruno ist trotz seines Alters nach wie vor topfit und war auch von seinem aktuellen Verein noch immer heiß umworben."

Mit der Unterschrift beim ehemaligen Zweitligisten war der Reiz, nach dem Abstieg aus der Regionalliga an der Werse etwas Neues aufzubauen, aber offenbar größer als ein weiteres Jahr in Meppen zu spielen. Soares konzentriert sich in seinen ersten Worten ausschließlich auf seine zukünftige Aufgabe: "Der Verein hat große Ambitionen, und ich bin bereit, mein Bestes zu geben, um das Team zu unterstützen und unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen."