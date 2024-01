Abschied aus Großaspach: Schieber setzt neue Prioritäten

Die SG Sonnenhof Großaspach verliert im kommenden Sommer ein namhaftes Mitglied ihres Trainerstabs: Julian Schieber wird seine Ämter beim Oberliga-Team und der U 19 niederlegen.

Hat offenbar Gefallen am Trainerjob gefunden: Julian Schieber IMAGO/Eibner

Nach zwei Jahren bei der SG Sonnenhof Großaspach wird Julian Schieber den aktuellen Tabellenführer der Oberliga Baden-Württemberg nach Ende dieser Saison verlassen. Am Sportpark Fautenhau ist der 167-malige Bundesliga-Spieler derzeit als Trainer der U 19 und gleichzeitig als Assistenzcoach der Oberliga-Mannschaft tätig.

Großaspachs Sportvorstand Michael Ferber erklärt in einer Meldung: "Julian ist mit dem Wunsch auf uns zugekommen, sein Engagement bei der SG nach dieser Spielzeit aus privaten Gründen zu beenden. Er möchte etwas kürzertreten und sich dadurch gleichzeitig mehr Freiheiten für sich und seine Familie schaffen." Dass Schieber schon bald einen Vertrag bei einem anderen Klub unterschreiben wird, gilt als unwahrscheinlich, denn Ferber schiebt nach: "Er hat uns in diesem Zuge auch mitgeteilt, dass er in nächster Zeit keine neue Herausforderung bei einem anderen Verein übernehmen wird."

Input für die Trainerkarriere

Schieber bestätigt, dass er sich tatsächlich mehr Freiheiten und Flexibilität für sein Privat- und Familienleben nehmen möchte, doch der 34-Jährige hat mit dem Fußball noch lange nicht abgeschlossen: "Ich möchte auf langfristige Sicht meine eigene Entwicklung als Trainer weiter vorantreiben und im Rahmen verschiedener Hospitationen versuchen, möglichst viel neuen Input mitzunehmen."

Die Großaspacher hoffen nun auf eine erfolgreiche Rest-Saison - schließlich führt der ehemalige Drittliga-Klub die Tabelle der Oberliga Baden-Württemberg an und die U 19 rangiert in ihrer Oberliga auch auf dem zweiten Platz -, dann aber wird Schieber erstmal ein Loch reißen. Ferber erklärt dazu: "Natürlich ist das für uns ein herber Verlust, aber wir wollen und werden seinem Wunsch selbstverständlich nachkommen. Insbesondere auch deshalb, weil er bei der SG sowohl im Herren-, aber vor allem auch als Cheftrainer in unserem Nachwuchsbereich stets herausragende Arbeit geleistet hat. Die Tür bei der SG Sonnenhof Großaspach wird für ihn immer offen stehen."