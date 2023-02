Abschied aus Brooklyn? Irving pocht auf Trade

NBA-Star Kyrie Irving will die Brooklyn Nets laut übereinstimmenden Medienberichten schnellstmöglich verlassen.

Könnte die Brooklyn Nets in den nächsten Tagen verlassen: Kyrie Irving. IMAGO/USA TODAY Network

Die Portale ESPN und "The Athletic" berichteten am Freitagabend, dass der 30-Jährige innerhalb der nächsten Woche auf einen sogenannten Trade zu einem anderen Team in der NBA pocht. Ein Wechsel müsste bis spätestens kommenden Donnerstag vollzogen werden, dann greift die sogenannte Trade Deadline.

In den vergangenen Wochen habe es den Berichten zufolge Gespräche zwischen Irving und den Nets gegeben, man habe sich aber nicht auf einen neuen Vertrag einigen können. Nach der laufenden Saison läuft sein Kontrakt in Brooklyn aus. Irving habe zwar keine explizite Präferenz auf ein neues Team, interessiere sich aber für die Los Angeles Lakers. Diese sollen auch eines der Teams sein, das den Nets ein Trade-Angebot unterbreiten könnte.

Irving spielt bei den Nets in New York mit Superstar Kevin Durant zusammen, das Team liegt derzeit auch auf Playoff-Kurs. Der Aufbauspieler läuft seit 2019 für die Nets auf. Sein größter Erfolg war die Meisterschaft 2016 mit den Cleveland Cavaliers an der Seite von LeBron James.