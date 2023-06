Abschied am Sonntag: Ibrahimovic verlässt Milan

Zlatan Ibrahimovic (41) wird in der kommenden Saison nicht mehr für die AC Mailand auflaufen. Offen bleibt die Frage, ob und wie es weitergeht.

Für seine Verhältnis ungewöhnlich leise ging es zu Ende. Vergleichsweise wenig große Sprüche, Gerüchte oder Diskussionen rankten sich zuletzt um Zlatan Ibrahimovic - was sicher auch daran lag, dass der Schwede in der nun zu Ende gehenden Saison kaum noch eine Rolle bei der AC Mailand spielte. Nur vier Spiele hatte Ibrahimovic verletzungsbedingt in dieser Saison absolviert, bei seinem einzigen Startelfeinsatz - der 1:3-Niederlage gegen Udine - hatte er sein einziges Saisontor erzielt.

Nun steht fest: Es war sein letztes Spiel im Dress der Rossoneri. Am Samstag berichteten mehrere italienische Medien bereits übereinstimmend, dass der Verein den Stürmer beim abschließenden Saisonspiel gegen Hellas Verona am Sonntagabend offiziell vor den Tifosi verabschieden wird, inzwischen hat Milan dies bestätigt. "Die AC Mailand möchte Zlatan für die großartigen gemeinsamen Jahre danken", teilte der Klub am Samstag mit und kündigte für Sonntag eine kurze Verabschiedung "unter Beteiligung des gesamten Publikums" an.

Sein am Saisonende auslaufender Vertrag wird damit nicht verlängert. Zwar hatte es darüber bereits in den letzten Monaten Berichte gegeben, bestätigt war bis zuletzt allerdings nichts. "Seine Zukunft wird von ihm und dem Verein entschieden", hatte Trainer Stefano Pioli noch am Samstagmittag gesagt. Da war die Entscheidung wohl schon gefallen.

Damit endet Ibrahimovics zweite Zeit bei Milan. Bereits 2010 war er - zunächst auf Leihbasis - vom FC Barcelona zu den Rossoneri gewechselt, spielte daraufhin zwei Jahre in Mailand. Im Januar 2020 kehrte er zurück, wurde in der vergangenen Saison noch einmal italienischer Meister.

Angebote sollen auf dem Tisch liegen

Kurz nach dem Titelgewinn musste sich der Schwede einer schweren Knie-Operation unterziehen und fiel fast neun Monate aus. Wegen verschiedenen Blessuren an Oberschenkel und Wade konnte er schließlich auch im Saisonendspurt nicht mehr eingreifen. Der Traum vom ersten Champions-League-Titel in seiner Karriere platzte im Halbfinale ausgerechnet gegen Ibrahimovics Ex-Klub Inter - ohne dass er selbst mitwirken konnte. In seinen zwei Amtszeiten für den italienischen Spitzenklub kommt der Stürmer nun insgesamt auf 93 Tore in 163 Spielen.

Ob und wie der 41-Jährige seine weit über 20-jährige Profikarriere fortsetzen wird, steht offenbar noch nicht fest. Medienberichten zufolge liegen Angebote - unter anderem vom Serie-A-Klub AC Monza - vor, eine Entscheidung will Ibrahimovic demnach in den kommenden Tagen treffen. Dann wird es vielleicht auch wieder lauter.