Abschied am Sonntag: Filipe Luis kündigt Karriereende an

Filipe Luis wird in Kürze seine Karriere beenden, das gab der 38-Jährige am Donnerstagabend bekannt. Der Brasilianer, der seit Juli 2019 für Flamengo in seinem Heimatland unterwegs ist, spielte zuvor auch für Atletico Madrid und den FC Chelsea, mit denen er unter anderem zweimal die Europa League und einmal die Premier League gewinnen konnte. Während seiner Karriere lief Filipe Luis bis dato in 683 Partien auf (25 Tore, 47 Assists), am Sonntag folgt mit Flamengo schließlich der Abschluss gegen den Cuiaba EC.