Champions-League-Sieger, englischer Meister - zusammen holten Jürgen Klopp und der FC Liverpool seit 2015 bedeutende Titel. Jetzt verlässt Klopp die Reds. Die Folgen sind für alle weitreichend.

Angriff

Hugo Larsson hat komplizierte Jahre hinter sich. Doch das Frankfurter Mittelfeldtalent wird immer stärker - sportlich wie mental. Der Angriff auf die Zukunft hat längst begonnen. Das große Portrait.

Absturz

Drei Spiele, drei Niederlagen. Der Start ins Jahr 2024 hat RB Leipzig komplett vergeigt. Absturz in der Tabelle, Saisonziele in Gefahr - Trainer Marco Rose muss in Leipzig seine erste Krise meistern.