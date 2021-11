"Abscheulich" - Landesfußballverband Mecklenburg-Vorpommern kritisiert steigende Gewalt gegenüber Referees

Das Fass droht überzulaufen: Immer öfter werden Schiedsrichter Opfer von verbalen und mittlerweile sogar auch körperlichen Attacken. Um diesem Negativ-Trend entgegenzuwirken hat sich nun der Landesfußballverband Mecklenburg-Vorpommern (LFV) zu Wort gemeldet.

Ohne sie wäre der Fußball nicht möglich, die Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen. Dennoch sorgten zuletzt immer wieder Gewaltvorfälle gegenüber Unparteiischen für Schlagzeilen. Etwa als kürzlich ein 20-jähriger Schiedsrichter von Spielern getreten und anschließend sogar mit einem Messer bedroht wurde. Zwar werden solche Gewalttaten öffentlich angeprangert, maßgebliche Veränderungen zum Schutz der Unparteiischen gibt es bis heute aber noch nicht. Die logische Konsequenz: Immer weniger Menschen wollen das Amt des Referees ausüben. Als erster Verband hat sich nun der Landesfußballverband Mecklenburg-Vorpommern in einem öffentlichen Statement zu der besorgniserregenden Entwicklung geäußert.

"Jegliche Gewalt im Zusammenhang mit Fußballspielen ist indiskutabel", führt der Fußballverband in einer öffentlichen Stellungnahme aus und bezieht sich dabei auf die deutliche Zunahme an gemeldeten Gewaltvorfällen gegenüber Schiedsrichtern im vergangenen Spieljahr im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Der Aufwand und das Herzblut, das alle Beteiligten in die Gewinnung von neuen Schiedsrichtern stecken, wäre demnach viel zu groß, als dass man leichtfertig dabei zu sehen könne, wie aktive Schiedsrichter immer wieder Opfer von verbalen oder gar körperlichen Attacken werden würden. "Mit erheblichem Aufwand investieren unsere Vereine und besonders die Kreisfußballverbände sehr viel dafür, dass wir gemeinsam neue Sportfreund:innen für die Schiedsrichtertätigkeit gewinnen. Umso bedrückender ist es, dass es in dieser Spielzeit leider wiederholt zu verbalen und auch körperlichen Auseinandersetzungen gekommen ist", verdeutlicht LFV-Präsident Joachim Masuch.

So ein Verhalten ist einfach nur abscheulich und muss aufhören. Torsten Koop, Vorsitzender des LFV-Schiedsrichteraussschusses

Auch Torsten Koop, früherer Bundesliga-Schiedsrichter und mittlerweile Vorsitzender im LFV-Schiedsrichterausschuss, erkennt einen klaren Negativ-Trend im Umgang mit Schiedsrichtern und bezieht Stellung im Statement des LFV: "So ein ungebührliches Verhalten gegenüber Menschen, die den Amateurfußball genauso lieben und leben wie alle anderen auch, und dazu mit ihrem Engagement und ihrer Bereitschaft zur generellen Absicherung des geregelten Spielbetriebs beitragen, ist einfach nur abscheulich und muss aufhören".

Appell an die Öffentlichkeit

Um den steigenden Vorfällen entgegenzuwirken und Schiedsrichter im Einsatz zu schützen, wären, laut Koop, häufigere Spielabbrüche bei besonders schwerwiegenden Situationen und das Hinzuziehen der Polizei die logische Konsequenz. Auch das Vermerken solcher Fälle im Spielbericht gehöre demnach dazu, um im Nachhinein Sanktionen aussprechen zu können. Ansonsten müsse man zukünftig mit einem steigenden Schiedsrichterverdruss, also einer stetig schrumpfenden Zahl an verfügbaren Schiedsrichtern, rechnen.

Abschließend wollen Masuch und Koop mit einem Appell an die Öffentlichkeit zum Umdenken anregen: "Unser Appell geht an alle Trainerinnen und Trainer, alle Spielenden sowie Zuschauende oder sonst am Fußballspiel beteiligte Personen: Der gegenseitige Respekt muss wieder in den Mittelpunkt rücken. Mögen die Meinungsunterschiede auch noch so groß sein - und ein Fußballspiel lässt bekanntermaßen in vielen Situationen Interpretationsspielraum - Gewalt ist in keinem Fall eine Lösung!"