Absagen-Flut und Derby-Problematik: Der Hamburger SV II unter Termin-Druck

Der Hattrick ist perfekt: Die für Mittwoch angesetzte Nachhol-Partie gegen den SV Meppen wurde genauso abgesagt wie zuvor schon die Spiele bei Phönix Lübeck und gegen den VfB Oldenburg - statt einer englischen Woche blieb dem Nachwuchs des Hamburger SV wieder nur Training.

Mehr zur Regionalliga Nord Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Sie werden aber kommen, die englischen Wochen auf dem Platz, denn der HSV hat noch 16 Spiele in elf Wochen zu absolvieren. Fünf Nachholspiele sind zu absolvieren, hinzu kommt noch die Termin-Problematik in Sachen Derby gegen den FC St.Pauli. Offiziell ist es für den 24. März geplant - doch hat nicht nur die Polizei etwas dagegen, weil es wegen der Länderspielpause nicht parallel zu einem Profi-Spiel angesetzt werden kann. Außerdem dürfte der HSV erneut wegen Abstellungen zu Nationalmanschaften das Recht haben, das Spiel zu verlegen, wie man es in der Hinrunde schon zweimal machte.

Die Gründe für die Absagen-Flut

Pech hatte der HSV mit den Ansetzungen der vergangenen Woche, dass es ausgerechnet die Heimspiele gegen Oldenburg und Meppen betraf. Die Drittliga-Absteiger bringen Fans mit, sodass die Partien nicht auf den Kunstrasenplatz am Campus im Volkspark verlegt werden konnten. Dort spielte der HSV zuletzt gegen Spelle-Venhaus und Holstein Kiel II. Aber im Sportpark Eimsbüttel an der Hagenbeckstraße ging nichts - was auch Gründe hat: Es spielen mit dem HSV II und dem ETV zwei Regionalliga-Teams auf dem Rasen, hinzu kommen die Zweitliga-Frauen des HSV und im Sommer auch vereinzelt U-17- und U-19-Bundesliga. Außerdem wird die Anlage nicht mehr optimal bewirtschaftet, weil sie im Sommer komplett abgerissen und dann saniert werden soll. Dann hat der gesamte HSV für mindestens ein Jahr das nächste Problem - zumal die Frauen dann wahrscheinlich als Erstligist im nationalen Fokus stehen dürften.

So nützen der U-21-Mannschaft auch die besten professionellen Bedingungen am Ende nicht viel, um in den sportlichen Rhythmus zu kommen. Das jüngste Team der Liga wartet weiter auf den ersten Sieg im Jahr 2024. Tabellarisch scheint dies zunächst kein größeres Problem darzustellen, aber Trainer Pit Reimers geht es auch in seinem letzten halben Jahr um die Entwicklung der Talente. Und die funktioniert am besten in einem normalen Rhythmus, ohne die jungen Akteure körperlich durch zu viele Spiele in kurzen Abständen zu überfordern.

Neue Gesichter und eine Herkulesaufgabe

Schon traditionell hat der 40-jährige Coach in der Winterpause wieder A-Jugendliche hochgezogen, um sie an den nächsten Schritt zu gewöhnen. U-17-Weltmeister Bilal Yalcinkaya zählt nun genauso fest zur Trainingsgruppe wie Fabio Balde. Auf der anderen Seite muss die Zeit zeigen, welchen Stellenwert die Talente nach dem Trainerwechsel bei den Profis noch haben. Auf die U 21 wartet nach der Pause nun gleich die schwerste Aufgabe beim Spitzenreiter Hannover 96 II - und (natürlich) eine englische Woche.