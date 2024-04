Absage in Wuppertal: Aachener Aufstiegschance vertagt

Mit Düsseldorfer Schützenhilfe hätte die Alemannia Aachen an diesem Samstag in Paderborn Meister werden können. Doch daraus wird nichts, der Wuppertaler SV nämlich sagte sein Spiel kurzfristig ab.

Im Stadion am Zoo in Wuppertal rollt am Samstag kein Ball. IMAGO/Funke Foto Services

Der Wuppertaler Sportverein muss sein Heimspiel gegen die U 23 von Fortuna Düsseldorf kurzfristig absagen. Der Grund: Eine Infektionswelle mit einem "höchstinfektiösen Magen-Darm-Virus" mache es unmöglich, die Partie zu absolvieren, heißt es in einem kurzen Statement der Wuppertaler. Mit der Absage wolle man "die Gesundheit und Sicherheit aller Beteiligten" schützen: Von Spielern, Verantwortlichen und den Familien beider Mannschaften.

Die Entscheidung sei in Absprache mit Fortuna Düsseldorf getroffen worden: "Wir arbeiten eng mit den Medizinern zusammen, um die weitere Entwicklung zu überwachen", schreiben die Wuppertaler. Ein Nachholtermin soll so bald wie möglich bekanntgegeben werden.

Meisterfeier vertagt

Die Absage der Samstagspartie hat zur Folge, dass sich die Meisterfeier der Alemannia aus Aachen zumindest vertagt. Hätte der souveräne Tabellenführer der Regionalliga West beim SC Paderborn II gewonnen und zeitgleich der Wuppertaler SV sein Heimspiel gegen die Düsseldorfer nicht, wäre der Vorsprung der Alemannia in den verbleibenden vier Partien nicht mehr aufzuholen gewesen.

Der Anhang der Aachener wird die Absage verkraften. Mit einem Erfolg an diesem Samstag besteht so nämlich die Möglichkeit, Titel und Drittliga-Rückkehr am kommenden Samstag im heimischen Tivoli unter Dach und Fach zu bringen. Dann ist der 1. FC Bocholt zu Gast - vor sicher wieder eindrucksvoller Kulisse. Wuppertal hat das nächste Duell bereits am kommenden Freitag im Plan stehen, wenn es zum tabellarischen Spitzenspiel zu Fortuna Köln geht. Es gilt abzuwarten, ob diese Partie stattfinden kann.