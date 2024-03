Absage in Kranjska Gora: Straßer ohne Chance auf die Slalom-Kugel

Der Regen verhindert die Rennen in Kranjska Gora (Slowenien). Die Absage hat auch Auswirkungen auf den Slalom-Weltcup.

Mit 169 Punkten Rückstand auf den Führenden Manuel Feller (Österreich) hätte Linus Straßer im Kampf um die Slalom-Kugel ohnehin nur noch theoretische Chancen gehabt. Nach der Absage des vorletzten Slaloms der Saison in Kranjska Gora ist auch die letzte Hoffnung dahin.

Am Dienstag war bereits der für den Samstag geplante Riesenslalom abgesagt worden, der Slalom war von Sonntag dafür extra vorverlegt worden. Einen Tag später kam das Aus auch für den Slalom. Aufgrund des anhaltenden Regens am Dienstag und am Mittwoch sei die Piste endgültig unbrauchbar für ein Rennen geworden, teilte die FIS mit. Ein Ausweichort bot sich in der Kürze der Zeit nicht an.

Der Zweikampf von Straßer und Feller um die Disziplinen-Wertung ist damit entschieden. Bei nur noch einem ausstehenden Rennen (beim Weltcup-Finale in Schladming-Hinterglemm vom 16. bis 24. März) hat der deutsche Kitzbühel-Sieger, der zuletzt in den USA einmal Dritter und einmal Zweiter geworden war, keine Chance mehr, seinen österreichischen Konkurrenten einzuholen.

Straßers starke Saison - Holzmann beim Finale dabei

Für Feller, der vier Saisonsiege im Slalom feiern durfte, ist es der erste Gewinn einer kleinen Kristallkugel. Für Straßer ist es dennoch eine starke Saison. Neben seinem Kitzbühel-Sieg gewann der 31-Jährige auch noch den legendären Nachtslalom in Schladming. Den Slalom-Weltcup wird er als Zweiter abschließen, sein bestes Karriere-Ergebnis.

Weiter geht es für Straßer und Co. dann am 17. März in Salbaach-Hinterglemm. Am zweiten Tag des Weltcup-Finales findet der Slalom (10.30 Uhr) statt. Startberechtigt sind die besten 25 Fahrer der Disziplinen-Wertung. Mit Sebastian Holzmann, der als 24. gerade noch reinrutschte, ist dort auch ein weiterer Deutscher dabei.