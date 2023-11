Absage an Nagelsmann: Auch Thiaw wird Vater

Julian Nagelsmann muss eine weitere Absage für die letzten beiden Länderspiele des Jahres hinnehmen: Malick Thiaw wird zeitnah Vater.

Wie Robin Gosens erwartet auch Malick Thiaw Nachwuchs. Der Defensivspieler von der AC Mailand wird erstmals Vater und kann die Länderspiele gegen die Türkei am kommenden Samstag und in Österreich am 21. November daher nicht mitbestreiten.

Der 21-jährige Milan-Profi, der beim 2:2 in Lecce am gestrigen Samstag noch 90 Minuten auf dem Platz stand, wird nicht am Wochenbeginn zum Treffpunkt der deutschen Nationalmannschaft in Frankfurt reisen.

Ein Spiel unter Nagelsmann

Der frühere Schalker (2015 bis 2022) bestritt bisher drei Länderspiele, unter Nagelsmann wurde er im zweiten Spiel der US-Reise in der 59. Minute beim 2:2 gegen Mexiko eingewechselt.

Eine Nachnominierung wie im Fall des Union-Profi Gosens, der vom Leipziger David Raum vertreten wird, ist für Thiaw aktuell nicht zu erwarten.

Stand jetzt hat Nagelsmann sechs Defensivspieler zur Verfügung, nachdem auch der angeschlagene Mats Hummels am Sonntag grünes Licht für Einsätze bei der DFB-Elf gegeben hatte.