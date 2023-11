Absage abgewendet: Bulgarien gegen Ungarn nach Sofia verlegt

Das für Donnerstag geplante EM-Qualifikationsspiel zwischen Bulgarien und Ungarn wurde kurzfristig nach Sofia verlegt. Damit wurde wohl eine Absage der Partie verhindert.

Die als "Hochrisikospiel" eingestufte EM-Qualifikationspartie in Gruppe G zwischen Bulgarien und Ungarn wird am Donnerstag (18.00 Uhr) unter Ausschluss der Öffentlichkeit in Sofia ausgetragen. Das gab die UEFA am Dienstag bekannt.

Eigentlich sollte das Spiel in Plovdiv über die Bühne gehen - auch dort ohne Zuschauer. Die Behörden der Stadt im Süden Bulgariens zogen ihre Einwilligung zur Austragung der Begegnung aber am Montag zurück. Die Stadt könne das im Umbau befindliche Stadion nicht für die Nutzung beim EM-Qualifikationsspiel freigeben, sagte Plovdivs Bürgermeister Kostadin Dimitrov am Montag gegenüber bulgarischen Medien. Ausschlaggebend dafür waren offenbar die erwartenden Krawalle gewaltbereiter Hooligans.

UEFA: "Notwendige Garantien der Behörden"

Neuer Spielort ist das Wassil-Lewski-Nationalstadion in der Hauptstadt. Laut UEFA habe sie die "notwendigen Garantien der zuständigen lokalen Behörden und der Stadionverwaltung" eingeholt. Als zuletzt erwägt wurde, die Partie in die bulgarische Hauptstadt zu verlegen, hatte die zuständige Polizei noch erklärt, sich nicht in der Lage zu sehen, die Spielstätte in Sofia gegen gewalttätige Hooligans zu verteidigen.

Rein sportlich ist die Partie für Bulgarien irrelevant, da die Bulgaren mit nur zwei Punkten am Ende der Qualifikationsgruppe stehen und keine Chancen mehr auf eine Qualifikation für die Endrunde in Deutschland haben. Tabellenführer Ungarn hingegen reicht bereits ein Unentschieden, um das Ticket für die EM endgültig unter Dach und Fach zu bringen.

Bei einer Absage wäre die Partie mit einem 3:0 für die Ungarn gewertet worden.