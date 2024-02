Abreise aus Teamhotel: Gemicibasi vor Klagenfurt-Abgang

Nach einer wenig erfolgreichen Leihe in die Türkei kehrte Turgay Gemicibasi erst im vergangenen Sommer wieder zu seinem Stammklub Austria Klagenfurt zurück. Nur wenige Monate später dürfte der türkische Mittelfeldspieler die Kärntner aber schon wieder verlassen.

Nach seinem Wechsel im Sommer 2021 von Blau-Weiß Linz zu Austria Klagenfurt konnte sich Turgay Gemicibasi direkt als Stammspieler bei den Kärntner etablieren und mit einer starken Debütsaison in der österreichischen Bundesliga aufzeigen. Der Lohn war ein Wechsel in die türkische Süper Lig zu Kasimpasa, wo der Mittelfeldspieler aber bereits nach nur sieben Pflichtspielen auf das Abstellgleis geriet und nach nur einer Spielzeit wieder in den Süden Österreichs zurückkehrte. Dort kam er im vergangenen Herbstdurchgang auf 19 Pflichtspieleinsätze und fand sich nach Jokereinsätzen zu Beginn in den letzten Spielen auch immer häufiger in der Startelf wieder.

Im Frühjahr wird der 27-Jährige dem aktuellen Tabellenfünften beim Kampf um die Meistergruppe aber wohl nicht mehr unter die Arme greifen, denn der ehemalige U-18-Nationalspieler der Türkei steht vor einem erneuten Abgang aus der Hauptstadt Kärntens. Wie die Waidmannsdorfer auf ihrer "Vereinsseite" vermelden, hat Gemicibasi bereits am Freitagmorgen das Teamhotel in Kroatien verlassen und wurde von der sportlichen Führung freigestellt, um Verhandlungen mit einem an ihm interessierten Verein nachzugehen.

Laut Informationen der "Krone" steht der bullige Mittelfeldspieler vor einer Rückkehr in die Türkei. Allerdings geht es dieses Mal nicht in die erste, sondern in die zweite türkische Liga zu Göztepe. Da sein Vertrag im kommenden Sommer ausgelaufen wäre, erhalten die Klagenfurter laut Infos der Tageszeitung zumindest eine Summe im niedrigen sechsstelligen Bereich. Der 27-jährige Profi absolvierte insgesamt 49 Pflichtspiele für die Kärntner.