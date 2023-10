Abreibung von Safiullin: Zverev scheitert in Shanghai früh

Alexander Zverev ist beim ATP-Turnier in Shanghai früh ausgeschieden. Beim 3:6, 1:6 gegen den Russen Roman Safiullin war er chancenlos.

Erst vor zwei Wochen hatte Zverev in Chengdu noch im Finale gegen Safiullin in drei Sätzen triumphiert, in der 2. Runde des mit 8,8 Millionen US-Dollar dotierten Turniers in Shanghai hatte der Olympiasieger von 2021 seinem russischen Kontrahenten nichts entgegenzusetzen. Bereits im ersten Satz fand er kein Rezept gegen den 50. der Weltrangliste, der bei Zverevs zweiten Aufschlägen weit vorrückte und den Hamburger mit starken Returns nicht zu seinem Spiel finden ließ.

Während Zverev im Verlaufe der Partie mehr und mehr haderte und energielos wirkte, spielte Safiullin groß auf, fast jeder Schlag saß. Zverev sah oft einfach nur hinterher, wie die Bälle um ihn einschlugen. Schon tief im zweiten Satz stützte sich der zuletzt so konstante Deutsche auf das Netz und schüttelte den Kopf. Wenig später war die Partie nach 74 Minuten mit einem deutlichen 6:3, 6:1 für Safiullin vorbei. Zverev ließ nach dem Matchball den Kopf hängen, warf sich frustriert die Tasche über die Schulter und verschwand in der Kabine.

Zuvor hatte Zverev auf der China-Tour durchaus gute Leistungen gezeigt. Das Turnier in Chengdu hatte er gewonnen, in Peking war er erst im Halbfinale an Daniil Medvedev gescheitert. Da hatte er sich allerdings bereits mit einer Erkältung und Magenproblemen herumgeschlagen. Nun fehlte ihm offenbar die Kraft für einen weiten Vorstoß im Turnierbaum. In Shanghai hatte er in der ersten Runde noch ein Freilos und musste erst gegen Safiullin einsteigen.

Der 26-jährige Russe steht nun im Achtelfinale und bekommt es mit dem jungen US-Amerikaner Ben Shelton zu tun. Der 20-Jährige, der zuletzt bei den US Open bis ins Halbfinale vorgestoßen war, gewann sein Zweitrundenmatch gegen den Spanier mit 6:4, 6:4. Zverevs Landsmann Yannick Hanfmann war zuvor bereits ausgeschieden.